Eva Cadena regresa al Congreso de Veracruz

(SUN)

La ex diputada morenista, Eva Felicitas Cadena Sandoval, quien fue desaforada luego de aparecer en videos recibiendo dinero supuestamente para Andrés Manuel López Obrador, notificó al Congreso del estado de Veracruz su regreso.



La ex legisladora local por el distrito de Coatzacoalcos II, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) la exoneró de los presuntos delitos electorales en los que habría incurrido y que fueron investigados por la Fiscalía Especializada en Atender Delitos Electorales (Fepade).



Cadena notificó al Poder Legislativo que el juez que llevó el caso sobreseyó la acusación dado que la autoridad no pudo comprobar el delito del que era señalada.



Previo a la sesión de este jueves en el Congreso, las pertenencias de su suplente Águeda Salgado Castro, fueron retiradas de la curul en espera de la llegada de la diputada.



A finales de junio del año pasado, el pleno del Congreso de Veracruz, erigido en Jurado de Procedencia, retiró el fuero a la diputada local Eva Cadena vídeograbada recibiendo dinero en efectivo presuntamente para el entonces líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador y supuestamente para sacar leyes a modo.



Con 41 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, se dio luz verde a la solicitud de juicio de procedencia en contra de la diputada promovido por la Fiscalía General del Estado (FGE) del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.



La ex diputada era investigada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por la presunta violación al artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.



Cadena Sandoval había denunciado haber sido amenaza por parte de sujetos armados que amagaron a cuatro de sus trabajadores y le dejaron un mensaje para ella.



En agosto pasado, relató que los trabajadores fueron tendidos en el suelo y con una pistola apuntándoles los agresores les dieron el siguiente mensaje: "Díganle a Eva Cadena que estamos esperando que regrese para darle en la madre".