¿De qué se le acusa a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo?

(SUN)

Roberto Borge fue gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016. Es el tercer ex mandatario del Partido Revolucionario Institucional denunciado por corrupción.



En un boletín conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República informaron que Borge fue hoy "formalmente extraditado" a México desde Panamá, y dio por concluido el proceso.



Borge fue detenido dentro de un avión en el aeropuerto internacional de Panamá cuando se disponía a viajar a Francia.



"A fin de que enfrente los diversos procesos penales que se encuentran instaurados en su contra por su probable participación en hechos señalados por la ley como delitos".



Según destacó el texto, ante la Federación, Borge enfrentará cargos por lavado de dinero, y también tiene tres causas a nivel local por los ilícitos de aprovechamiento ilícito del poder, peculado (malversación de fondos públicos) y desempeño irregular de la función pública.



Fiscales mexicanos acusan a Borge de operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran a 25 inmuebles con un valor de mercado de unos 5 mil millones de pesos (unos 273 millones de dólares).



Durante su detención en Panamá, un tribunal panameño acogió el pedido de los fiscales mexicanos para que se incluyesen otros tres delitos más al pedido de extradición de Borge.



De este modo, se ampliaron de lavado de dinero a desempeño irregular de funciones públicas, peculado y aprovechamiento ilícito del poder.



El año pasado, la Procuraduría General de la República incautó 25 propiedades del estado presuntamente vendidas a particulares a precio vil durante la gobernación de Borge.



El ex gobernador rechazó las acusaciones frente a los jueces en Panamá y su equipo legal combatió el pedido de extradición durante meses.



Hizo valer diversos medios de impugnación en contra de su detención y su eventual entrega a México, pero la Corte Suprema de Justicia de Panamá revisó la situación y el ex gobernador no resulto favorecido en la resolución.



"El procedimiento de extradición del que fue objeto se desarrolló con pleno respeto y observancia de sus derechos humanos y al debido proceso establecido en la normatividad aplicable", resaltaron las dependencias.



La Justicia de Panamá realizó este jueves la operación de entrega de Borge, quien fue entregado a las autoridades mexicanas en un hangar del Servicio Nacional Aeronaval, en el aeropuerto Internacional de Tocumen de Ciudad de Panamá.



Su abogado, Carlos Carrillo, dijo a la AFP que ahora "quedará pendiente la demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado panameño y denuncias por la violación de derechos humanos".



En el momento de subir a la aeronave que lo llevaría a México, iba esposado, con chaleco antibalas, camisa manga larga de color claro y jean azul.



Borge se suma a la lista de ex gobernadores del PRI buscados por la justicia que han sido detenidos en medio de escándalos de corrupción.



La defensa de Borge en Panamá intentó durante meses frenar la repatriación con varios recursos judiciales que resultaron infructuosos.



A mediados de diciembre, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela firmó la resolución de extradición después de que la Corte Suprema declarase improcedentes los intentos de los abogados del mexicano.