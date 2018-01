Borge bajó 20 kilos durante su encierro en Panamá, asegura abogado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Antes de ser extraditado a México, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, estuvo 110 días "sin ver la luz del Sol" durante su reclusión en la cárcel de la Policía Nacional en Panamá, aseguró Arturo González Baso, uno de los abogados que llevó su defensa en esa nación.



Además dijo que sus problemas gástricos y del corazón se agudizaron durante su encierro debido a la deficiente alimentación que recibió en la prisión.



Esa es la causa por la que hoy jueves lució demacrado, pálido y con 20 kilos menos, en las imágenes difundidas sobre su traslado del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, hacia México, donde enfrentará cargos por Operaciones con Dinero de Procedencia Ilícita, Peculado, Desempeño Irregular de la Función Pública y Aprovechamiento Ilícito del Poder.



"El señor Borge estuvo 110 días sin ver la luz del Sol, desde el 21 de septiembre, cuando lo llevaron de la cárcel del Renacer a la sede de la Policía Nacional, hasta hoy, que fue extraditado.



Vimos a un Roberto Borge pálido, por falta de bilirrubina, al no estar en contacto con el Sol.



Él estaba encerrado en una celda de dos por tres metros, en condiciones verdaderamente grotescas", informó en entrevista, Arturo González Baso, uno de los abogados que llevó su defensa en Panamá.



Antes de arribar el avión que lo trae hacia México, Borge Angulo fue examinado por personal médico de la Procuraduría General de la República (PGR), que verificó su estado de salud, lo que no ocurrió en la prisión en que se encontraba confinado, según el litigante.



Según González Baso, el ex mandatario de 38 años tiene problemas de presión arterial, que le producen mareos, desvanecimientos y síncopes; además de que padece problemas gástricos, que se agudizaron por la alimentación deficiente en la prisión.



"A él le practicaron en el pasado dos operaciones; una de ellas, por una hernia hiatal, que le genera reflujos y ardor en el estómago; la otra por una banda gástrica, que lo obligaba a mantener una dieta especial, o sea él no podía comer cualquier cosa. En la prisión la calidad de la comida era deficiente y le provocaba diarreas constantes; el señor perdió 20 kilos en los 110 días que estuvo ahí, por eso se le ve delgado, demacrado", sostuvo.



Otro detalle que no pasó desapercibido en torno al político, fue el rosario negro que colgaba de su cuello. Su abogado aseguró que es el mismo que portaba el 4 de junio cuando fue detenido en Panamá y, añadió, que la permanencia de Borge Angulo en la cárcel "aumentó su fe".