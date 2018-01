Avión en el que viaja Borge trasladó a "El Chapo" a EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El avión Challenger, matrícula XB-NWD, de la PGR, que traslada en estos momentos de Panamá a la Ciudad de México al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, es el que se utilizó para trasladar a Nueva York al ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán.



A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de México informó que el ex priista fue formalmente extraditado a México.



Enfrenta acusaciones por lavado de dinero, aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública, estos últimos del fuero común.



En un comunicado, la Procuraduría General de la República agradeció al gobierno de Panamá su colaboración para hacer efectivos los compromisos asumidos por ambos países en el tratado de extradición celebrado en noviembre de 2004, al haber realizado las acciones para ejecutar de forma inmediata la orden de detención provisional correspondiente en contra del citado reclamado el pasado 5 de junio.



Y posteriormente, dar trámite y resolución a las solicitudes que fueron formuladas por México para obtener la entrega de quien era un fugitivo de la justicia mexicana.



Indicó que el ahora extraditado, hizo valer diversos medios de impugnación en contra de su detención en Panamá y su eventual entrega a nuestro país, los cuales conoció la Corte Suprema de Justicia de Panamá, y de los que el reclamado no resultó favorecido, por lo que el procedimiento de extradición del que fue objeto se desarrolló con pleno respeto y observancia de sus derechos humanos y al debido proceso establecido en la normatividad aplicable.