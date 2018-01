Presunto ladrón mata por error al cómplice en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un presunto delincuente fue asesinado de manera accidental por uno de sus cómplices durante el robo a una tienda de abarrotes en el municipio de Acolman.



El homicidio ocurrió ayer por la tarde en el establecimiento Capricornio, ubicado en la calle Hidalgo, en el poblado de Tepexpan.



De acuerdo con el reporte de la policía municipal, tres sujetos llegaron a bordo de tres motos a la tienda y a punta de pistola amagaron al encargado, al que le exigieron el dinero de las ventas del día.



Mientras cometían el atraco, a uno de los asaltantes se le disparó por error el arma que portaba.



Ese proyectil alcanzó a uno de sus cómplices, quien cayó herido en la entrada del negocio.



Aunque sus amigos intentaron reanimarlo, el presunto ladrón no reaccionó y ellos huyeron ante el temor de ser descubiertos por policías.



Al lugar llegó la unidad de Protección Civil 03 de Teotihuacan, los paramédicos verificaron que el sujeto, quien hasta anoche no había sido identificado, ya no tenía signos vitales.