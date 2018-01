Alfonso Durazo sería secretario de Seguridad de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El precandidato de la coalición Morena, PES y PT, Andrés Manuel López Obrador, presentó a Alfonso Durazo, quién será su secretario de Seguridad Pública, en caso de ganar la Presidencia en el proceso electoral de este año.



El precandidato lo definió como “un ciudadano con amplia experiencia en la administración pública. Preparado, que tiene maestría doctorado y sobretodo que tiene experiencia y honestidad”.



Al presentar al secretario de Seguridad Pública y Consejo Asesor para garantizar la Paz, el político dijo "es un hecho indudable que ha fallado la estrategia que se ha venido aplicando desde hace 10 años para garantizar la paz en el país”.



El tabasqueño reiteró, que junto con su equipo, ha decidido iniciar una nueva estrategia que acabe con la “guerra encubierta” contra el crimen organizado.



“No se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede acabar el mal con el mal”, aseguró al indicar que atenderán los problemas sociales, económicos, el campo y a los jóvenes.



“Vamos a atender el desarrollo, el empleo y el bienestar, para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia; vamos a atender las causas que originaron esta crisis de inseguridad y violencia”, señaló.



Detalló que diariamente se reunirá con el secretario de la Defensa, de la Marina, de Seguridad Pública, el procurador y la secretaria de Gobernación, así como con gobernadores, la jefa de Gobierno, legisladores y legisladoras del Poder Judicial para discutir el problema de violencia e inseguridad en el País.



Durazo Montaño fue secretario particular del ex candidato a la presidencia del PRI, Luis Donaldo Colosio. Esta misma función la desempeñó en el sexenio del ex presidente Vicente Fox. Es abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y tiene una licenciatura en ingeniería civil por la UNAM.