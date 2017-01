Peña Nieto dice comprender enojo ante alza en gasolina

(GH)

El presidente de México, Enrique Peña Nieto , dijo comprender la molestia y el enojo que hay en la sociedad ante las alzas en el precio de los combustibles.Asimismo, el mandatario externó que el aumento del precio a la gasolina no es resultado de la reforma hacendaria o energética, implementada por su gobierno.Agregó que el ajuste en precios de la gasolina es responsabilidad para mantener la estabilidad económica del País.Peña Nieto también instó a la sociedad a conocer las razones que llevaron al Gobierno a la toma de esta medida, y enfatizó que los precios de la gasolina en el mundo los habían llevado a tomar esa resolución.“No hay mayor costo para una sociedad que no ser responsables en cuidar la estabilidad de nuestra economía y es por ello que todos debemos asumir el costo de este aumento para seguir adelante”, dijo Peña Nieto.Asimismo, el presidente señaló que no se permitirán abusos ni alzas injustificadas.