¿Qué es y cómo te afectará la tarifa cero?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La llamada tarifa cero llegará a su fin a partir del primer minuto del 2018, eso significa que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) permitirá que América Móvil, propiedad del empresario Carlos Slim, cobre a sus competidores por las llamadas través de su red.



Pero, ¿qué era la tarifa cero y qué es lo que cambiará?



Durante este sexenio se aprobaron varias reformas en materia de telecomunicaciones, una de ellas fue la de la tarifa cero.



Como resultado de la reforma en telecomunicaciones, Telmex y Telcel, filiales de América Móvil fueron declaradas preponderantes, por tener más de 50% del marcado, y se les impusieron reglas específicas.



Entre estas reglas se encuentra la tarifa cero de interconexión, una medida que se aplica exclusivamente a América Móvil, de Carlos Slim.



La reforma le prohibió a Telcel cobrarle a otras compañías por las llamadas que terminan en su red, el llamado servicio de interconexión.



Esa medida, se argumentó, era para crear un ambiente propicio para la competencia en el mercado de telefonía móvil, pues la empresa de Slim tiene a la mayoría de los clientes del mercado.



Así que entendemos como la tarifa de interconexión lo que se pagan las empresas por terminar la llamada de uno de sus usuarios en la red de otro operador.



La interconexión cero permite que los competidores de América Móvil no paguen por las llamadas que terminan en sus redes.



El artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión menciona que mientras exista un agente económico preponderante, que son Telmex y Telcel, las empresas “no cobrarán a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red, y para el tráfico que termine en la red de los demás concesionarios, la tarifa de interconexión será negociada libremente”.



Esto significa que una llamada de cualquier teléfono fijo o móvil que genere un usuario de Telmex o Telcel y termine en líneas de empresas de la competencia como Telefónica México, AT&T, Axtel, Megacable, Izzi, por ejemplo, debe ser pagada por las filiales de América Móvil.



En el caso contrario, las empresas competidoras de Telmex y Telcel no deben pagar nada cuando sus usuarios hagan llamadas a las redes del preponderante.



Sin embargo, esto ya no aplicará, la llamada tarifa cero llegará a su fin a partir del primer minuto del próximo año, el IFT determinó que Telmex y Telcel podrán cobrar a sus competidores por usar su red.



La tarifa cero impedía a América Móvil cobrar a operadores menores por las llamadas hechas a través de su red.



Menos de tres centavos por minuto es la tarifa de interconexión que Movistar, AT&T, Axtel, Megacable y las filiales de Televisa como Izzi le pagarán a Telcel en 2018, determinó el regulador.



¿Te afectará?



El Instituto Federal de Telecomunicaciones aseguró que no debería generar un cargo extra al usuario.



No hay razón para que los precios a los usuarios aumenten, pues el servicio de internet móvil, el cual no paga interconexión, es cada vez más utilizado.



Irene Levy, presidenta de Observatel, descartó algún impacto a usuarios finales y espera que los precios sigan bajando.



Las tarifas que se pagarán entre empresas distintas a Telcel para llamadas móviles en modalidad “el que llama paga” son de 11 centavos por minuto de interconexión; por SMS, dos centavos; por servicios de terminación en fijos, 28 centésimas de centavo por minuto de interconexión, y dos centavos por mensaje de texto (SMS) en fijos.



Sin embargo, AT&T México y Telefónica México aseguraron que la decisión del IFT impactará a usuarios finales, empresas e inversiones en el sector.