"Pancho Cachondo" buscará alcaldía de Mérida

MÉRIDA, Yucatán(SUN)

El político Francisco Solís Peón, alias "Pancho Cachondo", reveló que luchará por la candidatura a la alcaldía de Mérida por el Frente Amplio Opositor, respaldado por el grupo perredista "Galileos".



El aspirante exigió "piso parejo" entre los aspirantes de los partidos que conformarían esta alianza: el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, para postular candidatos en la elección del próximo año en Yucatán.



El ex panista afirmó: "tengo la experiencia y el prestigio para ganar la elección del 2018" y añadió que "nadie, ni siquiera mis peores enemigos me pueden acusar de ladrón".



Luego manifestó que desde que nació tiene la vida solucionada, por lo que nunca le ha robado nada a nadie.



"Pancho Cachondo" es conocido en Yucatán porque proviene de una familia acomodada, económicamente hablando.



Por otro lado, dijo que no sólo no lo pueden acusar de ladrón sino tampoco de "pen...". Sostuvo que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y dijo que él no aparenta lo que no es, "lo que ven, es lo que soy", reiteró.



Francisco Solís señaló que ha logrado bajar 79 kilogramos de peso y que en esta ocasión se presenta en los escenarios políticos porque considera puede ganar.



No obstante que se pronunció a favor del Frente, "Pancho Cachondo" se dijo en desacuerdo con el actual alcalde panista de Mérida, Mauricio Vila Dosal, el cual ha sido mencionado como el probable candidato de esa alianza por la gubernatura de Yucatán.