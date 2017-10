Hombre que arrojó a mujer al Metro padece esquizofrenia: PGJ

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El hombre que el pasado lunes mató a una mujer de 62 años al arrojarla a las vías de la estación Cerro de la Estrella del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no conocía a la víctima. Además, el imputado fue diagnosticado con esquizofrenia.







De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ), en cuatro ocasiones distintas el sujeto de 42 años de edad estuvo preso en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi) y en todas obtuvo su libertad, puesto eran delitos menores como insultos y agresiones.



El hombre permanecía entre seis meses y un año en prisión y después las autoridades lo dejaban en libertad.



Sus familiares –a quienes ya había agredido en diversas ocasiones- no se hacían responsables de él, por lo que vivía en situación de calle.



Ahora la Procuraduría capitalina busca imputarlo en el delito de homicidio doloso, sin embargo, la dependencia aclaró que será un juzgador el que determine si nuevamente regresa al Cevarepsi por su condición de "inimputable" o es sentenciado en el sistema acusatorio.



Mientras tanto, los familiares de la víctima exigen justicia y que el daño sea resarcido, situación que se complica pues el sospechoso alegó no tener un sólo peso el día de su detención.