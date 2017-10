Fox pide reducir financiamiento a partidos, pero no quitarlo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los recursos presupuestales con que se financian los partidos políticos no deben eliminarse, pero sí reducirse aseguró el ex presidente de México, Vicente Fox.



En entrevista al término de su participación en el evento "En la era de la incertidumbre, el reto es la reinversión" el ex mandatario dijo que si se les deja sin recursos públicos llevaría a mayor corrupción y atraería dinero "oscuro".



El ex mandatario expuso que es preferible que los partidos políticos se financien del Estado mexicano, aunque habría que reducir significativamente los recursos, porque tienen "muchísimo presupuesto".



Reiteró que la propuesta de hacer una Alianza entre el PAN y el PRD es una fórmula ganadora en la que solamente, añadió, habría que elegir a quien la encabezará.



Fox expuso que el PRI debería seguir "lavándose la cara y quitarse la mugre...y ser menos corrupto", porque es un partido político que aportó por décadas y que puede seguir dando al País.