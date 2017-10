Fustigan a gobierno de NL por campaña sobre cáncer de mama con melones

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional de las Mujeres reiteró su exhorto al gobierno de Nuevo León a ser respetuoso en el uso del lenguaje e imágenes cuando se refiera a las mujeres.



"El descuido y la falta de rigor en la comunicación, cosificando el cuerpo de las mujeres, tratándoles como objetos es reprobable", subrayó en un comunicado.



"No sólo porque violenta el derecho de las mujeres a la no discriminación, contemplado en nuestra Carta Magna y en los convenios internacionales de derechos humanos de las mujeres firmados por el estado mexicano, sino también porque lastima y vulnera los esfuerzos que la sociedad mexicana lleva a cabo para prevenir el cáncer de mama".



Muy al estilo del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, de abordar temas sensibles de manera polémica, la administración estatal lanzó una campaña para “sensibilizar” a las mujeres sobre la necesidad de prevención del cáncer de mama con la imagen de dos melones (como vulgarmente algunos llaman a los senos femeninos).



El anuncio fue eliminado ante el vendaval de críticas que generó.



Los usuarios de redes sociales, principalmente mujeres, expresaron indignación por lo que consideran una total falta de tacto y actitud vulgar de los diseñadores y promotores de la campaña “Octubre rosa”, y de la que responsabilizan directamente al gobernador del estado, quien desde candidato a la gubernatura ha pronunciado y auspicia ese tipo de mensajes.



“El Bronco” acostumbra generar polémica y provocar, o como él dice “picar la cresta”, a sus oyentes como método para “llamar a la reflexión”.



El pasado 31 de agosto, durante un evento para promover la lactancia materna, ante decenas de jefas de familia, el gobernador las exhortó a “dar pecho” a sus hijos, y puso como ejemplo a su mamá que lo amamantó a él y a sus nueve hermanos, “y sigue estando buenota”.



Este tipo de expresiones le han valido además de críticas de otros actores políticos y ciudadanos, reconvenciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto Estatal de las Mujeres.



Junto con funcionarios del gobierno estatal, “El Bronco” tuvo que tomar el pasado mes de julio un curso-taller impartido por la CEDHNL, para que eviten utilizar un lenguaje misógino, discriminatorio y excluyente.



El anuncio que aparecía en la página oficial del Gobierno de Nuevo León, y que se “posteó” a las cero horas de este lunes, fue eliminado durante la mañana, quizá al ver que sólo generaba críticas y no muestras de apoyo, aunque la intención hubiera sido buena.



En su lugar aparece otro anuncio que tiene como imagen de apoyo un tendedero de ropa donde destaca un brasier color rosa, con un listón en tono más claro y el mensaje: “Cáncer de mama. Octubre rosa. Cinco minutos que salvan vidas”.



Si bien la campaña fue retirada ante la presión de las redes sociales, es importante manifestar la indignación que, hechos como éste, provocan en la sociedad mexicana, destacó este día Inmujeres.