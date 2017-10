"Desaparece" mamá de Rafa Márquez

GUADALAJARA, Jalisco()

La diputada federal de Michoacán por el Partido Verde, Rosa Alicia Álvarez Piñones -madre del futbolista Rafael Márquez-, quien fue exhibida por invertir en un terreno junto con el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, "desapareció"; y, en tanto la dirigencia de su partido en Jalisco la respaldó, el PRI de Zamora donde militaría aún, se deslindó.



Se publicó ayer que la legisladora había adquirido en 2007, en sociedad con el supuesto delincuente apodado "El Tío", una parcela de 7.58 hectáreas que costó 5 millones 450 mil pesos en el Ejido San Juan de Ocotlán, Zapopan; al buscar vía teléfono a la funcionaria para que diera su versión, a través del área de Comunicación del Partido Verde en la Cámara de Diputados, se dijo que la aludida no tenía oficina por ahora y estaba ilocalizable.



Álvarez Piñones, según datos curriculares, fue secretaria y presidenta del PRI en Zamora, Michoacán, en 2006 y 2008, respectivamente; y, de acuerdo con la lista de afiliados de ese organismo político, ella aún figura como militante.



Rubén Nuño Dávila, dirigente del PRI en Zamora indicó que la congresista ya no formaba parte del partido tricolor.



Por su parte el presidente del Partido Verde en Jalisco, Enrique Aubry, expuso que Álvarez Piñones cuenta con su respaldo.



"Le otorgamos todo el apoyo a la diputada federal", afirmó, "y la investigación tendrá que arrojar si ella ha cometido algún tipo de delito, que nosotros vemos que no".