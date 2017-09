Una desgracia escuchar que México puede convertirse en Venezuela: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que son calumnias los dichos del presidente Enrique Peña Nieto.



"Vamos a enfrentar la guerra sucia pero les digo con sinceridad, aunque es una desgracia escuchar a Peña decir que México puede convertirse en Venezuela da pena ajena porque se trate de un vulgar calumniador. No tiene ninguna prueba", dijo el dirigente, al considerarse el objeto de los señalamientos del mandatario, quien durante la víspera alertó riesgos de llevar a México a la situación que vive el país hermano.



En la Firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, en el Monumento a la Revolución, López Obrador dirigió también parte de su mensaje -sin mencionar al jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Moreal- a quienes buscan cargos y les "surge la ambición".



Ofreció que habrá para todos espacios qué ocupar cuando Morena triunfe, por lo que no todo son candidaturas.



"Que nos importe hacer historia, no ocupar un cargo porque además si se va a triunfar va a haber muchas oportunidades de participar. No todo son candidaturas.



"¿Qué no va a haber un director de Pemex, un director de CFE, un secretario de Educación, un responsable de garantizar la salud del pueblo ..¿O es que nada más son los cargos ser diputados, ser senador? Eso no es la único, lo importante es poder transformar, dejar una buena herencia para nuestros hijos", dijo.



Previo a su discurso López Obrador atestiguó la suscripción del Acuerdo por la Unidad al que se sumaron perredistas, perredistas, actores.