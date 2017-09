VIDEO: Joven alcoholizado adopta perro al salir de antro en Veracruz

VERACRUZ(SUN)

Este fin de semana, en redes sociales, fue difundido el video de un joven que, tras salir de un antro en Veracruz con "unas copitas de más", encontró a un perro de la calle y decidió alimentarlo y llevarlo a su casa.



"como cuando tu amigo pedo adopta a un perro saliendo del antro, jajaja alcohol no te acabes nuncaaaaa!", escribió la autora de la grabación.







En el clip puede verse al can comiendo de un plato desechable, al tiempo que el joven rescatista le habla: "te voy a dar de comer todos los días, y vas a vivir como rey, no en la calle, y vas a dormir en una cama, en un colchón...".



A través del video, el chico informa que se llevará al perro, al que dio el nombre de Firulais, en un taxi, y que pagará lo que sea para concretar sus planes.



En fotografías puede verse al muchacho a bordo de un automóvil cargando al animal.



En otra imagen puede verse al mismo chico posando en una foto junto al perro.







En Facebook, personas felicitaron al joven y aplaudieron su gesto.