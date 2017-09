La difusión de ideas no está prohibida dice la Iglesia al INE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La libertad de pensamiento y difusión de ideas no están prohibidas asegura la Arquidiócesis Primada de México en el editorial del semanario religioso Desde la Fe, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE), llamara a la iglesia a no entrometerse en temas que no le corresponden por el artículo publicado la semana pasada que cuestionaba el presupuesto del instituto.



“Las iglesias o asociaciones religiosas contribuyen a la paz y al bien social, la constitución y leyes secundarias prohíben inducir al voto en procesos electorales, pero no pueden renunciar a su deber de anunciar y denunciar puesto que además de ser una responsabilidad cívica, es parte de su misión profética”.



El lunes pasado, consejeros del INE exhortaron a la iglesia que no se entrometiera en temas que no le correspondían, luego de que ésta cuestionó el monto del presupuesto del instituto mediante el editorial del semanario Desde la Fe; “no estaría de más que la Secretaría de Gobernación se pronuncie al respecto de lo vertido ayer por la institución religiosa en el semanario”.



Ante esto, autoridades eclesiásticas aseguran que la ley prohíbe a los ministros de culto inducir el voto hacia un partido o candidato en tiempos electorales y señaló que el editorial de la publicación religiosa “no es un ministro de culto, sino un órgano de opinión que echa mano de los más elementales derechos que la constitución otorga: libertad de pensamiento y de difusión de ideas”.



“Ignorantes de su propio oficio” es el título del editorial de este domingo, en donde la iglesia consideró que las recientes declaraciones de algunos consejeros del INE en contra de dicha publicación “han dejado en evidencia la calidad de estos funcionarios, quienes presumen ser los hombres y mujeres más capaces para promover la democracia y defender la libertad de los ciudadanos en cuanto a sus derechos políticos. Sus autoritarias e intolerantes declaraciones tienen el peso de una opinión que es más producto de la visceralidad que de la racionalidad y exhiben una supina y grave ignorancia”.



La arquidiócesis encabezada por el cardenal Norberto Rivera Carrera afirma que el Consejo General del INE se ha convertido en una especie de entidad omnímoda que sojuzga, sin compromiso mínimo con la austeridad y la imparcial democracia. Se menciona que a principios de año, cuando el país se convulsionaba por el aumento al precio de la gasolina, los consejeros se obstinaron en la edificación de nuevas instalaciones de más de mil millones de pesos, bajo el argumento de ser necesarias para suspender las rentas, propiciar el ahorro y la funcionalidad a la burocracia con lugares más dignos.



“Los consejeros tuvieron que echar reversa sólo por la presión social, que hizo ver al nuevo edificio como una obra ostentosa; pero olvidaron muy pronto la dieta y la austeridad. Para el año fiscal 2018, se prevé el presupuesto más alto de la historia de ese instituto. Sin el menor recato, el INE pide al Ejecutivo recursos que ascienden a los 18 mil 226.4 millones de pesos, bajo el pretexto de organización de la elección más grande de nuestra vida democrática”.



El texto señala que muchos programas de desarrollo social quisieran un presupuesto similar, “pero primero es la partidocracia, el mejor negocio que en México se ha creado. El arrebato de los consejeros exhibe otras situaciones más delicadas y preocupantes, propias de funcionarios del antiguo régimen. En la sociedad pluricultural hay diversidad de opiniones que fincan una democracia que no está a capricho de la plutocracia, cobijada por autonomía constitucional”.



La Iglesia católica considera que los amagos por parte del INE son el mejor recurso de la violencia ideológica porque socavan la posibilidad del diálogo y sesgan la libertad de expresión, cómo si solo algunos mexicanos merecieran este derecho.



Respecto a la transparencia que consejeros del órgano electoral solicitan a la Iglesia el editorial sostiene que “es absurdo” debido a que el dinero que ésta recibe no es público sino que son donativos y limosnas que provienen de los creyentes.



“La Iglesia no es como el INE, cuyo proyecto de presupuesto total para el próximo año es nada menos que de 25 mil millones de pesos, monto que muy probablemente será consentido por la bondadosa paternidad del poder ejecutivo y palomeada por la complicidad de la partidocracia en el poder legislativo”.



La arquidiócesis lamenta que el Instituto Nacional Electoral que al amparo de un estado laico “amague y desafíe”, y critica que los consejeros ganen 250 mil pesos mensuales, mientras millones de ciudadanos sobreviven con 25 pesos al día. “Ese es el México de los privilegios y de las profundas desigualdades”, finaliza.