Admite EPN repunte en violencia

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la inseguridad sigue siendo una amenaza para la sociedad y que los avances en la reducción de homicidios logrados en su administración se revirtieron en el último año.



“Hace cinco años, México eligió un cambio con rumbo. Había varios desafíos que debían atenderse de inmediato (entre ellos) poner fin al control territorial de las organizaciones criminales y mejorar la seguridad”, recordó.



En su mensaje con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, en Palacio Nacional, expuso que en los primeros cuatro años de su administración los homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes disminuyeron de 22.2 a 17.2.



“Sin embargo, ese resultado se ha revertido. Los tres órdenes de Gobierno estamos llamados a redoblar esfuerzos. Aún tenemos mucho por hacer”, admitió.



El tema de la seguridad fue a uno de los dedicó más tiempo en su discurso de hora y media.



Peña defendió y justificó las acciones realizadas por su Gobierno.



“Hoy, una parte significativa de los homicidios no está relacionada con el crimen organizado, sino con delitos del fuero común, aquellos que son responsabilidad de los estados y municipios”, soltó frente a los gobernadores de todo el país.



“Por ello, es imperativo que se atienda la debilidad y los rezagos históricos que existen en las instituciones locales de seguridad, particularmente en los municipios”.



El Presidente insistió en su llamado al Congreso a aprobar las leyes en materia de mando único policiaco y de seguridad interior que están frenadas por falta de consensos.



“El respaldo subsidiario de las fuerzas federales en favor de la tranquilidad de las familias ha sido importante, pero no puede ni debe ser permanente”, sentenció.



A la fecha, destacó, se ha neutralizado a 107 de los 122 delincuentes más peligrosos y se han realizado inversiones históricas en capacitación, infraestructura y equipamiento para las Fuerzas Armadas.



Poco a corrupción



Peña Nieto dedicó apenas cuatro frases de su discurso al tema de la corrupción.



Se refirió a la creación del Sistema Nacional en la materia, al respaldo de su Gobierno para ponerlo en marcha, a las obligaciones de los servidores públicos y a los ex funcionarios que hoy son juzgados por la ley.



“Quienes han sido denunciados como presuntos responsables de actos de corrupción, están siendo investigados y procesados por las instituciones correspondientes, sin importar su filiación partidista ni la posición que hayan ocupado”, expresó.



En el tema de derechos humanos, el Presidente insistió en que su administración ha estado abierta al escrutinio de organismos nacionales e internacionales.



Combate a pobreza



El Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que, de continuar con la tendencia de las acciones y programas de la política social actual, la pobreza extrema podría quedar erradicada en 10 años.



“Es posible que la pobreza extrema, en menos de una década, pueda ser totalmente combatida y que ya no sea parte de nuestra realidad social”, dijo.



El Jefe del Ejecutivo retomó las recientes mediciones del Coneval para sostener que las principales carencias históricas de los mexicanos se encuentran en un mínimo histórico, gracias, sostuvo, a los avances registrados entre la población más vulnerable.