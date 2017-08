"Perdonan" diputados a vocero de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, señaló que la solicitud de desafuero contra el diputado Alberto Silva, quien fuera vocero del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quedó sin efecto.



“Ese asunto ha quedado sin efecto, justamente por la deficiencia de la Fiscalía de Veracruz”, expresó en entrevista.



Apenas el pasado 14 de julio, la Secretaría General de la Cámara de Diputados, recibió de parte de la Fiscalía de Veracruz la solicitud de juicio de desafuero al legislador priísta, Alberto Silva Ramos.



La Fiscalía de Veracruz señaló que la solicitud de desafuero contra Silva Ramos, es por la presumible comisión de los delitos de aviso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición.



“Entre otras acciones se les acusa de ordenar pagos a medios de comunicación y no reportar los gastos al Congreso del estado, de un total de mil 567millones, 771 mil 359 pesos, por lo que se desviaron recursos públicos para los cuales no existía presupuesto ni suficiencia presupuestal”, refirió en un comunicado.