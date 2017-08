A tres meses del feminicidio de Lesvy, familiares exigen alerta de género en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A tres meses de la muerte de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, familiares reclamaron que las autoridades no les han entregado los expedientes completos del caso y demandaron una alerta de género para la Ciudad de México.



En un mitin que se llevó a cabo frente a la torre de Rectoría de la UNAM, Araceli Osorio, madre de Lesvy, reclamó que el silencio que ha guardado la UNAM y las autoridades ministeriales ha ocasionado que se generen especulaciones que van desde que el caso está relacionado con el narcomenudeo hasta que un presunto grupo extremista se adjudicara el asesinato de la joven.



"El silencio permitió la especulación, la estigmatización y violentar los derechos de mi hija que ya no puede defenderse. Las autoridades pensaron, y estaban convencidos, que nadie iba a salir a reclamar un feminicidio cometido en CU; siguen equivocados y en el lado contrario quienes deberían favorecer la justicia, favorecen a un feminicida", señaló en el mitin en la explanada de Rectoría.



Durante el mitin el abogado Alejandro Martínez, del centro Fray Francisco de Vitoria, quien representa a la familia de Lesvy, señaló que se pedirá levantar una alerta de género en la Ciudad de México, después del asesinato de 101 mujeres de octubre a la fecha, está cifra fue obtenida a partir de solicitudes de información que realizó el centro de derechos humanos.



"Se va a hacer el trámite para que el gobierno de la CDMX emita una alerta de género como en otros estados. Esta figura hasta ahora no ha sido utilizada, pero sería una aceptación del problema de los feminicidios en la CDMX. Ha habido un deslinde constante del gobierno de Mancera de que no pasa este y otros fenómenos delictivos lo vamos a pedir para que se visibilice el caso de Lesvy, pero también como un hecho estructural y sistemático", explicó.



Detalló que hasta el momento la Procuraduría General de Justicia de la CDMX no ha entregado los vídeos y fotos de la necropsia, y levantamiento de cuerpo completos. Esto es un derecho de las víctimas que les va a permitir a los defensores hacer un peritaje independiente para acreditar la existencia de feminicidio.



"Tenemos unas fotos pero no están digitalizadas, no son los archivos originales, ni tenemos los vídeos que es una obligación de los peritos grabar el momento en que el cuerpo fue levantado, no solo la posición en la que estaba, sino la que tomó después cuando la movieron. Esto para poder hacer peritajes independientes", explicó.



"Hay lesiones en el cuello de Lesvy que no corresponden a una mecánica de hechos de que sea por una acción suicida sino de que alguien la estranguló. Para eso necesitamos estos vídeos completos, nos ayudaría a desmontar la versión de la Procuraduría, la investigación por homicidio simple", explicó.



En un pronunciamiento 15 organizaciones civiles y laborales que firmaron señalan que tanto el director del Instituto de Ingeniería de la UNAM como el rector Enrique Graue Wiechers, "han permanecido en silencio ante una situación tan grave para la comunidad universitaria: un feminicidio que ejemplifica el riesgo que enfrentan las estudiantes, docentes y trabajadoras de la máxima casa de estudios", señala.