Yunes Márquez desea éxito al próximo gobernador de Veracruz

(El Universal)

El candidato a la gubernatura de Veracruz por la coalición PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Márquez, aceptó su derrota en las elecciones del domingo pasado y deseó “el mayor de los éxitos” al próximo gobernador.



“Hoy con el cien por ciento de las actas en nuestro poder podemos confirmar que la votación de los veracruzanos no nos fue favorable en elección para gobernador y en democracia debemos respetar la voluntad de los ciudadanos sea cual sea”, dijo en conferencia de prensa.



Sin mencionar el nombre del virtual gobernador, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, deseó éxito en su nueva encomienda y dijo que ojalá esté a la altura de lo que Veracruz necesita.



“Por el bien de Veracruz le deseo el mayor de los éxitos al próximo gobernador y que esté a la altura de lo que demandan y merecen las familias veracruzanas”, afirmó un Yunes Márquez cabizbajo y con un tono de voz más mesurado.



Acompañado por su esposa, agradeció al millón 300 mil ciudadanos que votaron por su candidatura y les aseguró que seguirá luchando por el bien de los veracruzanos.



“Gracias a más de un millón 300 mil veracruzanos que optaron por mí el domingo pasado, su confianza es uno de los mas grandes honores de vida, mi compromiso con los veracruzanos sigue intacto y seguiré trabajando siempre en beneficio de nuestro estado”, agregó.



El hijo del gobernador del estado, Migue Ángel Yunes Linares, resaltó que las elecciones del domingo fueron una ornada democrática que llegó para quedarse en Veracruz desde el 2016 (año en que el PAN llegó a la gubernatura).



“A lo largo de mi trayectoria siempre he sido un demócrata y actuado en consecuencia”, subrayó.



Llamó a sus militantes a no baja la guardia, pues recordó que el proceso aún no ha terminado y hay muchos triunfos que atender del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.