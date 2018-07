Andrés Manuel y Peña acuerdan transición ordenada

(GH)

Tras su encuentro con Enrique Peña Nieto, el virtual Presidente electo Andrés Manuel López Obrador ofreció una rueda de prensa.



El político tabasqueño indicó que en la reunión acordaron una transición ordenada, sin sobresaltos y con confianza en temas económicos, con el compromiso de respetar la autonomía del Banco de México.



López Obrador señaló que no habrá ingerencia en temas financieros en lo que respecta al intercambio monetario, lo que tiene que ver con la paridad del peso y el dólar, debido a que son temas que corresponden a Banxico.



El virtual Presidente calificó como “muy bueno” el encuentro con Enrique Peña Nieto y le agradeció el respeto que brindó en el proceso electoral.



“Yo he padecido de ese intervencionismo faccioso que no corresponde a sistemas políticos democráticos y ahora tengo que reconocer que en este proceso electoral el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron libres y limpias”, dijo Andrés Manuel.



“En lo general, insisto, fue muy destacada la actitud respetuosa del Presidente Enrique Peña Nieto”.



“Hablamos de varios temas, del Tlcan, NAIM, Reforma Energética, hablamos de presupuesto, de seguridad y llegamos a la conclusión, a propuesta de iniciar el proceso de transición una vez que el TEPJF emita el fallo y me nombre Presidente electo, en tanto no exista este reconocimiento legal no podríamos establecer una relación institucional como se desea”.



Señaló que ambos hicieron el compromiso de actuar de manera conjunta, sobre todo en el tema del Tratado de Libre Comercio.



Andrés Manuel indicó que Peña Nieto lo invitó a una reunión de la Alianza del Pacífico y aceptó asistir si para entonces ya es Presidente electo.



En cuanto a su seguridad, López Obrador dijo que lo cuida el pueblo y dijo que analizará el tema de aceptar la seguridad del Estado mexicano, el cual le propuso EPN.



Asimismo, reiteró los temas que trataron e indicó que su equipo entrará a trabajar hasta que sea designado Presidente electo.







Respecto a su reunión con Cárdenas esta mañana mencionó que él es precursor en la lucha del cambio y destacó la importancia de trabajar con él y los demás precursores.



Al ser cuestionado sobre el avión presidencial, López Obrador dijo que no usará la aeronave y que cuando tenga que viajar lo hará en avión comercial.



Reiteró que cumplirá con todos los compromisos que hizo durante su campaña.



Tras la pregunta de un periodista, el virtual Presidente electo, dijo que Enrique Peña Nieto estuvo de acuerdo de trabajar de manera conjunta con su equipo de transición.



En cuanto al presupuesto dijo que no es un asunto prioritario para él por lo que decidieron no tocar ese tema.



“No luchamos por cargos, no es el quítate tú porque quiero yo”, dijo al reiterar que se trabajará de manera pacífica pero buscando un cambio profundo y radical.



“Que nadie se asuste, porque radical viene de raíz, porque lo que vamos a hacer es arrancar de raíz el régimen corrupto y la injusticia del País”.



Mencionó que durante este periodo trabajará más en la oficina para elaborar a detalle los programas para el desarrollo y se reunirá con los miembros del Gabinete para planear y posteriormente recorrer el País, todos los distritos a partir de mediados de septiembre hasta finales de noviembre.



Asimismo, dijo que su equipo coadyuvará con el actual para que se logre la firma del Tratado de Libre Comercio.



En cuanto a Donald Trump, mencionó la llamada y dijo que el jefe de Departamento de Estado de EU visitará México en una fecha posterior.



López Obrador agradeció las expresiones de los ex Presidentes del País y dijo que no quiere tener enemigos.



“Tengo adversarios y los respeto mucho”, refirió.



Al cuestionarle donde vivirá, dijo que no lo hará en Los Pinos y que convertirá este espacio en un lugar cultural.



López Obrador mencionó que no desaparecerá el Estado Mayor Presidencial pero ya no estará encargado de cuidar al mandatario nacional, sino se que incorporará a la Secretaría de la Defensa.



Andrés Manuel anunció que el día miércoles se reunirá con empresarios y que sus encuentros nos los esconderá, “lo público será cada vez más público”, dijo.



López Obrador mencionó que los asuntos pendientes que tiene es la visita a la ONU con el objetivo de garantizar la paz y una invitación con el Papa Francisco.