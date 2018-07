En investigación contra Karime "le salió el tiro por la culata" a Yunes: Cuitláhuac García

(El Universal)

Cuitláhuac García Jíménez, virtual gobernador de Veracruz por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PES, PT), asegura que en la investigación que se sigue al ex gobernador Javier Duarte actuará de forma republicana, apegado a Estado de derecho, porque hasta ahora “se ha abusado para ganar votos”.



En entrevista con EL UNIVERSAL, un día después de la jornada electoral, en la que los votos le otorgan mayoría, García Jiménez comenta que al gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares en la investigación contra Karime Macías, esposa del ex mandatario priísta, “le salió el tiro por la culata”, puesto que sólo ha sido parte del juego “muy mediático”.



Consideró que en la investigación en contra del ex gobernador Duarte y su gabinete hubo abuso, puesto que la actual administración sólo buscó simpatías, al señalar que se iba “a meter a la cárcel a fulano y a sutano”.



“Yo conozco la ley y no está esa atribución. El gobernador no puede meter a la cárcel, ¿quién sí lo puede hacer? Un juez”, dice el morenista.



Afirmó que los veracruzanos todavía no perdonan a Javier Duarte y al PRI y eso se vio en esta elección, en la que “les fue de la patada”. Además, explica que revisará lo realizado en la gestión de Yunes “no con interés vengativo, sino para aclarar cuentas”, con él o en otros casos.



En su casa de campaña, donde destacan fotografías junto al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el también diputado con licencia afirma que en el combate contra el crimen organizado hará uso de las fuerzas federales, “pero no existirá ningún problema”, porque el próximo Presidente “no las a ocupará para reprimir”.



¿A qué se debe su triunfo: Hartazgo social, malos resultados de esta y anteriores administraciones, el efecto AMLO?



—Todo es un conjunto de cosas, pero influye mucho que aquí se dio un cambio y quien fue el titular del gobierno en este supuesto cambio volvió a cometer las mismas cosas que se le señalaban a su antecesor: corrupción en contratos, utilizar el poder público para sus candidatos, no olvidamos que le tocó vivir una elección de presidentes municipales.



Además, no resolvió los problemas a los que se comprometió, la inseguridad se le disparó en la cara; cosas que yo le señalé de ser cómplice, parte del problema de la inseguridad en Veracruz y eso la gente lo vio.



Obviamente, quien lo conoce muy bien, que sabe que es corrupto, entonces dijeron: ‘Otro año con lo mismo, pues no. Otro periodo con el hijo, no’.



¿Cuál sería su relación con el actual gobernador, revisará con lupa su administración?



—De respeto. Voy a actuar con respeto con todos mis adversarios políticos, los escucharé, los atenderé, me comprometí a atender a toda la sociedad. Debo ser gobernador para todos.



Revisaré, no con interés vengativo, sino para aclarar cuentas, ¿cuáles? cuentas claras y amistades largas. Vamos a hacer amigos lo hacemos así.



Javier Duarte está en la cárcel, hay voces que dicen que faltan duartistas tras las rejas, ¿qué opina?



—Se ha abusado de eso para ganar votos, simpatías, diciendo que el gobernador va a meter a la cárcel a fulano y a zutano. Yo conozco la ley y no está esa atribución, el gobernador no puede meter a la cárcel. ¿Quién lo puede hacer? Un juez y quien pertenece al Poder Judicial, como voy a gobernar de manera republicana, yo voy a respetar lo que la ley determine.



Los voy a exhortar a que se cumpla la ley, a que se haga justicia, pero será el fiscal general del estado quien ponga ante el juez a un presunto delincuente.



¿Con Karime Macías, esposa de Javier Duarte, interpondrás alguna denuncia?



—Es lo mismo, es parte de un juego, es muy mediático, por eso le salió el tiro por la culata a Yunes, por decir: ‘Porque yo la tengo, yo la encontré’. Al final ni siquiera la pudo extraditar por irse de boca. Yo voy a ser muy republicano, me corresponden ciertas funciones, no voy a invadir las otras, ni siquiera por quererme ganar al resto de la gente.



Si la señora tiene una denuncia, el fiscal tendrá que atenderla y darle el debido proceso como a todos los que hayan cometido algún delito, obviamente dándoles la presunción de inocencia y tendrán que acatar lo que dictamine el juez, darle el trámite. No vamos a proteger a nadie, pero tampoco actuar con esa voluntad de decir: ‘Vamos a meter a la cárcel a sutano’.



Veracruz lamentablemente es conocido a nivel nacional e internacional por el índice de violencia, de corrupción. ¿Qué hacer?



—Ya se ha legislado demasiado, aquí pronto se va a elegir al fiscal estatal anticorrupción y ya existen todo tipo de leyes, lo que ha faltado es voluntad. Nosotros hemos dicho que vamos a acabar con la corrupción, no la vamos a permitir, ni siquiera en nuestras filas.



¿Qué le dirías a los Yunes?



—Al padre, que tenga una salida pulcra, que reconozca que su hijo perdió; al menor, que respeto su actuar, no más.



¿Ganó Cuitláhuac o ganó Andrés Manuel López Obrador?



—Ganamos los dos.