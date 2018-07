López Obrador se reúne hoy con Peña Nieto

(El Universal)

Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la contienda presidencial, se reunirá hoy en Palacio Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto, con una agenda en la que se prevé tratarán varios temas.



Los asuntos que se abordarán son la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la transición entre uno y otro gobierno, según entrevistas que dio López Obrador a distintos medios.



Entrevistado en el programa de Carlos Loret de Mola, el virtual Presidente electo dijo que planteará a Enrique Peña Nieto que su equipo de especialistas también participe en la renegociación del Tlcan, pero bajo la conducción de la gente que hasta ahora ha llevado a cabo los acuerdos con Estados Unidos y Canadá.



También lleva en cartera el tema del NAIM, para “que se decida qué es lo que más conviene: si continúa la obra, si se hacen las dos pistas en el aeropuerto militar en Santa Lucía y la tercera es que continúe, pero bajo concesión a empresarios”, dijo.



Sin embargo, principalmente se tratará el tema de la transición de gobierno, ya que en una llamada telefónica el presidente Peña Nieto se mostró abierto a que haya un buen cambio para el país.



Ayer, el virtual ganador de la contienda presidencial mantuvo actividades privadas, únicamente recibió a Héctor Vasconcelos, quien podría ser el canciller en el próximo gobierno, así como a Marcelo Ebrard, integrante del equipo de transición en materia política.



Tuvo un acercamiento, a través de su equipo económico, con inversionistas a quienes se detallaron las apuestas económicas del próximo gobierno.



Según fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, el virtual Presidente electo nombró ya a siete personas para su equipo de transición. En materia económica y financiera estarán a cargo Carlos Urzúa, quien podría ser el próximo secretario de hacienda, y Alfonso Romo, quien sería su jefe de Oficina de la Presidencia.



Urzúa sostuvo una conferencia telefónica con inversionistas, con la finalidad de mantener la estabilidad económica y financiera, y que no haya sobresaltos.



También participaron Gerardo Esquivel, quien trabajó en el proyecto económico de López Obrador, y Arturo Herrera Gutiérrez, ex titular de Finanzas de la Ciudad de México.



Los encargados del tema económico destacaron en esa comunicación que habrá estricto respeto a la autonomía del Banco de México, una extrema responsabilidad fiscal y se mantendrán finanzas sanas, entre otros puntos.



La instrucción que ha dado López Obrador, quien se dedicó a atender llamadas telefónicas, es empezar desde ahora a trabajar, para que cumpla los compromisos desde el primer día de gobierno.



Del equipo de transición, en asuntos internacionales se encargarán Vasconcelos, nombrado como posible secretario de Relaciones Exteriores, y Marcelo Ebrard; en tanto que en asuntos políticos estarán la ex ministra y posible secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña de la coalición Juntos Haremos Historia.



En medios de comunicación continuará César Yáñez.