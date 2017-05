Durango: Reaparece amparado ex líder del PRI que se fugó

DURANGO(SUN)

Ya amparado reaparece Eduardo Bailey. Dice que no se escapó. Que sus abogados le dijeron que podía irse 😂😂😂https://t.co/owHz55WloT pic.twitter.com/l0I8Qj2bq9 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 3 de mayo de 2017

#AlMomento 'No les quedará ninguna duda de mi inocencia', dice Eduardo Bailey en rueda de prensa en #Durango pic.twitter.com/tjTseBiJKX — El Siglo de Durango (@SigloDurango) 3 de mayo de 2017

#AlMomento Eduardo Bailey argumenta no tener cuentas bancarias en ninguna parte del mundo y que es un hombre limpio y honesto pic.twitter.com/sUChXwprbr — El Siglo de Durango (@SigloDurango) 3 de mayo de 2017

Eduardo Bailey, delegado de la SCT en Durango, reapareció amparado en la entidad cuatro días después de que se fugara de un hospital tras ser capturado a petición del Gobierno de Nuevo León por el quebranto millonario en el Isssteleón, reporta Reforma.Después de que había sido detenido en colaboración con agentes de Nuevo León, Eduardo Bailey Elizondo, ex dirigente del PRI en Nuevo León, se dio a la fuga cuando era llevado al hospital.Bailey Elizondo fue detenido el viernes pasado por la tarde en sus oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el Estado de Durango, donde fungía como delegado de la dependencia federal desde diciembre de 2015.Se le acusa por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, por un supuesto quebranto financiero por 359 millones de pesos, registrado en el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón), por la compra de certificados bursátiles, sin capacidad de crédito ni garantía.Los instrumentos fueron adquiridos en 2007, durante el gobierno de José Natividad González Parás, cuando Pedro Morales Somohano y Eduardo Bailey fueron directores del Isssteleón, aunque el valor de los certificados bursátiles se desplomó en 2013, y fue hasta el 21 de febrero de 2016 con el gobierno de Jaime Rodríguez, cuando el nuevo director del organismo, Manuel Vital Couturier, presentó la demanda penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Ernesto Canales Santos.Los certificados bursátiles fueron adquiridos ante las empresas hipotecarias, Su Casita, Crédito y Casa y Metrofinanciera.En esta última, fungía entonces como secretario del consejo el abogado Luis Francisco González Parás, hermano de José Natividad González Parás, quien fungía como gobernador, por lo que hubo quienes señalaron un presunto tráfico de influencias o conflicto de interés, sin embargo, el pariente del mandatario sostuvo que no intervenía en las decisiones.Eduardo Bailey fue alcalde de Escobedo, diputado federal y antes de irse a la SCT, fungió como presidente estatal del PRI, en cuyo rol confrontó al entonces candidato independiente y ahora gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.El 27 de abril de 2015, en plena campaña electoral, Bailey dijo que asesoraría legalmente a familias humildes que fueron despojadas por “El Bronco”, en complicidad con la constructora Javer, de un predio de 80 hectáreas conocido como El Fraile I, que los vecinos habían ocupado pacíficamente durante más de 30 años.Eso evidenciaba, señaló Bailey, que Rodríguez Calderón era “un lobo con piel de oveja”, al presentarse como un ciudadano preocupado por la gente más desprotegida, cuando incurría en ese tipo de prácticas para despojarlos, y en realidad era un político que después de 33 años en el PRI, abandonó el partido, al ver que no tenía oportunidad de ser su candidato a gobernador.El desalojo ocurrió el 29 de septiembre de 2011, con apoyo de la policía de García y civiles armados, cuando “El Bronco” fungía como alcalde de dicha población, mencionó el entonces dirigente estatal del tricolor.Sobre la detención de Bailey que ocurrió este viernes en Durango, según fuentes del gobierno estatal, se realizó por agentes ministeriales, pero al momento el funcionario se sintió mal de salud, por lo cual fue llevado a un hospital, antes de traerlo a Nuevo León.