Veracruz, de la salvación a la búsqueda de la clasificación

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Prácticamente salvados y con aspiraciones de Liguilla, Veracruz visita a los líderes del torneo, Xolos de Tijuana, en la última jornada de la fase regular del Clausura 2017 de la Liga MX, duelo que se llevará a cabo, al igual que todos los partidos con equipos involucrados en el descenso, a las 21:00 hrs. del próximo sábado 6 de mayo en el Estadio Caliente.Aunque matemáticamente Veracruz estará salvado al transcurrir los 90 minutos, Morelia y Chiapas se encuentran debajo de ellos en la tabla de cocientes, gracias al triunfo que el equipo de Juan Antonio Luna consiguió ante Rayados de Monterrey la semana pasada.Además, han sumado nueve de los últimos 12 puntos disputados. Para que ocurra una catástrofe y Veracruz descienda, tendría que darse una combinación de triunfos de Monarcas y Jaguares, por un gol, además de ellos perder por una diferencia de 11 tantos.Así es que el equipo del puerto prefiere enfocarse en la parte alta de la tabla, donde también dependen de una combinación de resultados, pero para clasificar a la Liguilla.Actualmente, Veracruz cuenta con 21 unidades y se ubica en el sitio 11 de la tabla general.Por su parte, el conjunto fronterizo buscará cerrar la fase regular como líder del torneo, para lo cual solo requieren de un empate y que Monterrey no gane a Monarcas, ya que a pesar de que otros tres equipos podrían igualarlos en puntos, su diferencia de goles es amplia (29).Pero el torneo ha sido tan parejo en cuestión de resultados, que los Xolos podrían caer hasta el sexto sitio de la tabla en caso de perder el sábado y si ganan Monterrey, Atlas, Chivas, Toluca y Santos.Las apuestas deportivas marcan como favorito al local, ya que un triunfo de Tijuana ofrece -125, mientras que la victoria de Veracruz paga +300 y el empate otorga +225. De igual manera, Oddsshark señala un over de 2.5 goles de -149 y un under de +115.Los momios también nos dicen que si Xolos se van al descanso con la ventaja y ganan el encuentro, se paga +187, pero si Veracruz consigue la victoria se ofrece +3300.Un empate final otorga +1200. Pronóstico: Tijuana 2-2 Veracruz