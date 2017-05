Puente Grande, posible destino de "El Licenciado"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El juzgado que giró la orden de aprehensión en contra de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, tiene como sede para el capo el penal de Puente Grande, Jalisco, lugar donde el imputado se desempeñaba como subdirector de seguridad y custodia, posición que aprovechó para forjar su alianza con Joaquín "El Chapo" Guzmán, al ayudarlo a escapar.



La orden de aprehensión girada en febrero de 2016 contra “El Licenciado” por el delito de delincuencia organizada fue obsequiada por el juzgado cuarto de distrito de procesos penales; de ser vinculado a proceso podría ser presentado en el Centro Federal de Readaptación Social Número (Cefereso) 2, de Puente Grande, Jalisco.



En las próximas horas, autoridades definirán si se vincula o no a proceso a Dámaso López, quien hasta el momento se encuentra en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Procuraduría General de la República (PGR) rindiendo su declaración ministerial.



El imputado podría ser trasladado a cualquiera de los Centros Federales de Readaptación Social del País y esta decisión dependerá del Agente del Ministerio Público de la Federación.



En caso de que la entrega no se realice al juez que lo reclama, con sede en Puente Grande, Jalisco, se puede solicitar vía exhorto que sea otro juez el que lo reciba.



Dámaso López conoce a fondo el penal de máxima seguridad de Puente Grande desde 1999, fecha en la que ingresó como subdirector de seguridad y custodia. Antes de cumplir dos años en el puesto encabezó la red de funcionarios que en enero de 2001 ayudaron a escapar a Guzmán Loera.



Autoridades han considerado la posibilidad de que El Licenciado también haya colaborado en el escape de 2015 de El Chapo, del penal del Altiplano.



El Cefereso 1 Altiplano se encuentra en Almoloya de Juárez, Estado de México.



El último penal que albergó a Guzmán Loera fue el Cefreso 9 Norte, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar de donde salió para ser entregado en extradición a Estados Unidos.



Esta podría ser una posibilidad a considerar porque El Licenciado también cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición, girada por el juzgado noveno de distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México, por los delitos contra la salud y lavado de dinero.



En caso de no ser arraigado, se prevé que este miércoles se realice su traslado al penal correspondiente.