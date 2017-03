Carolina Monroy renunciará a la Secretaría General del PRI

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Carolina Monroy del Mazo anunció que este viernes presentará su renuncia a la Secretaría General del PRI.Durante una entrevista que otorgó en Ecatepec, Estado de México, la diputada federal señaló que acordó con el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, su salida.“He acordado con el presidente del partido el poder presentar hoy por la tarde mi renuncia. Los ciclos se cumplen y yo no tengo más que gratitud. Me voy muy emocionada", dijo.Carolina Monroy del Mazo llegó a la Secretaría General del PRI de la mano de Manlio Fabio Beltrones . Ambos presentaron su candidatura en fórmula, en 2015, para llegar a la dirigencia nacional del partido en sustitución de César Camacho e Ivonne Ortega.Al renunciar Beltrones a la dirigencia priista, Monroy del Mazo asumió por unas semanas el cargo de dirigente nacional y regresó a la Secretaría General cuando Enrique Ochoa fue electo presidente nacional del partido.Con la salida de Monroy del Mazo, la dirigencia nacional del partido aplicará los estatutos en donde señalan que a la falta de secretario o secretaria general, por prelación toma el cargo quien esté al frente de la Secretaría de Organización.Ayer el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, nombró a Claudia Ruiz Massieu Salinas como secretaria de Organización.Ruiz Massieu ocupará, por prelación, la secretaría general del Revolucionario Institucional y con ello se mantendrá el principio de equidad en la dirigencia nacional."Son procesos, son ciclos que se cierran y no tengo ninguna razón para tener resentimientos o molestia", señaló Carolina Monroy.