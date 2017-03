Aplaza PRD juicio a Barbosa por apoyo a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD aplazó la discusión para tratar el tema del coordinador de los perredistas en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, quien hace unos días confirmó su apoyo a Andrés Manuel López Obrador rumbo a 2018. El tema será discutido para la próxima semana.En entrevista a medios en la sede nacional del sol azteca, la presidenta nacional perredista, Alejandra Barrales Magdaleno, aceptó ir a un diálogo con el senador Barbosa para que haya unidad en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).“Sí, yo siempre estoy y estaré dispuesta al diálogo, a platicar, a contribuir en todo lo que esté a mi alcance para que haya entendimiento y unidad en nuestro partido. Seguramente la próxima semana, yo tengo pendiente también, reunirnos con nuestros compañeros senadores, con todos los compañeros que están interesados en que podamos buscar la concordia en el grupo parlamentario de nuestro partido y con mucho gusto vamos a contribuir con todo eso”, expresó.Barbosa se aferra. El coordinador del PRD en el Senado explicó que su grupo lo eligió para un periodo de tres años, el cual concluye el 31 de agosto de 2018, y ante cualquier decisión en contra de dicho mandato prevé acciones jurídicas y políticas, dijo, las cuales tomará en su momento.Al cuarto día de confrontación con la dirigencia perredista, el legislador ofreció reunirse a dialogar con Alejandra Barrales y tratar con ella “cualquier tema del partido”, señaló, sin detractarse de su postura a favor de López Obrador como candidato presidencial.Marcó distancia, sin embargo, de integrarse a Morena o realizar actividades proselitistas a favor de dicha organización, por ejemplo, en la elección del Estado de México.Formuló un reconocimiento a Barrales porque al inicio de la tarde de este jueves en el orden del día de una reunión del CEN perredista, el caso de Miguel Barbosa no fue incluido: “Debo saludar el gesto político de Alejandra Barrales, y por eso le expreso mi voluntad de poder dialogar de cualquier tema relacionado con esta coyuntura”.Agregó: “Yo estoy dispuesto a que dialoguemos y en todo caso detengamos el cruce de señalamientos que se dieron entre ayer y antier”, si bien, aclaró Barbosa Huerta, “no me voy a detractar, ni voy a modificar mi posición, pero creo que es lo que políticamente debe hacerse”.Comentó que un acercamiento con la presidenta del partido lo gestionan dirigentes del propio PRD, y si “hay necesidad de que yo le tenga que marcar a Alejandra Barrales, lo voy a hacer”.Detalló que ante una eventual ofensiva de la corriente Nueva Izquierda para despojarlo de la coordinación senatorial perredista, “no me voy a ocultar ni a justificar en los argumentos jurídicos; voy a actuar políticamente, y ello significa tomar la decisión en el momento que la deba tomar”.Le preguntaron los periodistas si dejaría la coordinación de los senadores del PRD de manera voluntaria, y respondió que “esa es una decisión política que tomaré en su momento”, y por lo tanto, no descarta esa vía.“Cuando esa decisión (de retiro voluntario de la coordinación) tendrá que estar tomada junto con los senadores que forman mi grupo como una ruta política”, estableció.Afirmó que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ha salido a declarar que quiere ser candidato del PRD a la Presidencia, “movido”, por la declaración suya de que apoya a López Obrador.Refirió un reciente duelo de señalamientos que tuvo en un programa radiofónico, en el que Aureoles lo descalificó como mal agradecido, y Barbosa recordó que le dijo al michoacano que es un “muchacho agradecido”.Sobre el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera , el senador comentó que “él ha dicho que tiene un proyecto ciudadano”, respecto del cual “yo le deseo la mejor de las suertes en ese proyecto”. Subrayó: “Yo fui mancerista muy leal”.