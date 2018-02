Caso Marco Antonio, una oportunidad de corregir fallas: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el caso del joven Marco Antonio Sánchez representa una oportunidad para corregir las fallas y deficiencias que pudieron existir en temas como los protocolos de actuación de la policía capitalina.



Luego de que el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, reconociera que hubo una falla en el actuar de los policías que detuvieron a Marco en la delegación Azcapotzalco, el mandatario capitalino reiteró que no ve una crisis y que la policía continúa trabajando.



"Es una oportunidad de revisar lo que pudiera estar mal y corregirlo, eso sí, es una oportunidad", comentó luego de rendir un corte informativo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.



Los policías que detuvieron al estudiante de la UNAM el 23 de enero tenían la responsabilidad de presentarlo ante un Juzgado Cívico o Ministerio Público, pero en lugar de eso lo dejaron libre antes de llegar a una de esas instancias; después de ese hecho el joven fue reportado como desaparecido hasta que fue localizado en el Estado de México cinco días después, con un golpe en el rostro, desubicado y con un delirio mixto secundario.



Respecto a un nuevo video en el que el estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM luce sin golpes y toca el timbre de una casa, supuestamente un día antes de su localización en el Estado de México, Miguel Ángel Mancera dijo que se agregará a la investigación.



"Hasta donde tengo entendido no es un video oficial, que deberá ser agregada, que se agregue, pero hay que esperar las comunicaciones oficiales, no se debe dar información adelantada (…) es un indicio, que se agregue o se analice, no podemos adelantar o exculpar a nadie, ni dar por terminada ningún tipo de indagatoria, por el contrario, hay que profundizar la investigación", explicó.



Luego del reclamo del padre de Marco Antonio respecto a no tener acceso a los partes médicos de su hijo, Mancera precisó que estos documentos no están en el ámbito de la capital, debido a que Marco Antonio es atendido en el Instituto Nacional de Pediatría.



Reiteró que el gobierno capitalino sostiene un vínculo de comunicación con la familia, en especial con la madre de Marco Antonio.