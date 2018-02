Matan y queman a un hombre en Oaxaca

OAXACA (El Universal)

El cuerpo de un hombre fue localizado la noche del viernes en el paraje llamado "Camino Viejo", carretera que conduce a Salina Cruz en jurisdicción de Santo Domingo Tehuantepec, municipio de la región del Istmo.



El reporte policial indicó que el cuerpo de la víctima, que no ha sido identificada, tiene disparos en la nuca y fue quemado.



Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones levantó el cadáver y lo trasladó al panteón municipal de Santo Domingo Tehuantepec.



Con este asesinato ya suman tres en menos de 24 horas en la entidad, ya que el viernes también fueron asesinados otros dos individuos, uno de ellos el ex presidente municipal de San Miguel del Puerto, en la región de la Costa.



Elementos de seguridad informaron que Teodoro Ortiz Barragán, se encontraba en Las Cascadas Mágicas de Copalitilla, cuando individuos armados le dispararon.



El homicidio ocurrió a aproximadamente a la una de la tarde en la zona turística, propiedad del ex funcionario municipal.



El otro crimen sucedió en la región de la Cuenca del Papaloapan, cuando un hombre fue baleado dentro de un bar ubicado en la carretera que comunica a los municipios de Tuxtepec con San Lucas Ojitlán. La víctima no ha sido identificada.



Las autoridades no han aprehendido a los responsables de los asesinatos.