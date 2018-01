Mañana será extraditado Roberto Borge quien es acusado por diversos delitos de corrupción

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

Autoridades de Panamá extraditarán mañana al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.



La embajada de México en Panamá confirmó a la cancillería que será a las 10:00 horas locales cuando autoridades mexicanas buscarán al ex mandatario estatal, quien es reclamado por diversos delitos de corrupción.



La resolución para extraditar a Borge fue autorizada desde el 18 de septiembre, sin embargo, hasta el pasado 15 de diciembre el gobierno de Panamá la firmó.



El ex gobernador apeló la decisión, pero la Corte Suprema de Justicia del país Centroamericano rechazó los recursos para impedir su extradición a México.



Esta decisión allanó el camino para que Borge responda ante la justicia mexicana por cargos de peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito de poder.



Borge fue detenido el 4 de junio en el aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, cuando trataba de tomar un vuelo a París.



Borge será procesado y enjuiciado en Quintana Roo: Fiscalía



Una vez que sea extraditado de Panamá a México, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, será procesado y enjuiciado por la Fiscalía General del estado, por los tres delitos del fuero común que se le imputan, informó la noche de este martes la institución, al señalar que no está restringido su derecho para ampliar las acusaciones por más delitos.



Los cargos que se imputan a Borge Angulo, a nivel local, son el probable aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado, cometidos en agravio de la administración pública del estado de Quintana Roo.



El quebranto patrimonial en perjuicio de la entidad, alcanza los tres mil millones 104 mil 823, 279 pesos, se precisó.



El ex mandatario será extraditado de Panamá a México este jueves y, a nivel federal, enfrenta una acusación por el delito de operaciones con dinero de procedencia ilícita.



De acuerdo con declaraciones de sus abogados, el recurso jurídico interpuesto a favor de Borge, impedirá a la Procuraduría General de la República (PGR), acusarle y procesarle por otros ilícitos.



Sin embargo, la noche de ayer, la Fiscalía quintanarroense señaló que a nivel local no existe tal restricción y se pueden ampliar las imputaciones en su contra, de conformidad con el Tratado de Extradición vigente entre México y Panamá firmado en noviembre del 2004.



Borge, quien cumplió 38 años el 29 de diciembre pasado, fue detenido en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, el 4 de junio del 2016, cuando pretendía viajar a Europa.



La detención se dio en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un Juez de Control del orden federal por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.



Derivado del delito del fuero federal, el ex funcionario estatal tiene vigente la suspensión del mandamiento judicial.



Mediante los recursos legales que establece la Ley de Amparo, la Fiscalía logró que se fijara la cantidad de 85 millones de pesos para garantizar los efectos de la suspensión en el juicio de amparo que interpuso la defensa.



No obstante se interpuso un nuevo recurso, con la finalidad de incrementar la garantía en relación al daño causado a la administración Pública Estatal, recurso que actualmente se encuentra en el Tercer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito de Quintana Roo, con residencia en Cancún.



"La garantía de 85 millones de pesos decretada para evitar ser aprehendido por los tres procedimientos en su contra, hasta el día de hoy, no ha sido cubierta, por lo cual puede ser puesto a disposición de los Jueces del estado, una vez que sea trasladado a México", sostuvo la institución.