Meade dice que ganará porque ya lo dijo "la bruja Zulema"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El precandidato del PRI a la presidencia de la República y ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade, negó ser el "padre de los gasolinazos".



“El precio de la gasolina se determina internacionalmente y fluctúa conforme a sus condiciones de costo”, dijo esta mañana en una entrevista colectiva a los que le atribuyen la paternidad del aumento de los combustibles.



- ¿Usted no es el "padre de los gazolinazos" en México?



- Efectivamente, como lo dice el clásico: Tú lo has dicho compañero.



Esta mañana, Meade ofreció entrevistas a medios locales, se reunió con liderazgos del PRI en Aguascalientes, y caminó por la Zona Centro de la ciudad acompañado de la ex candidata a la gubernatura, Lorena Martínez Rodríguez, y del ex gobernador Carlos Lozano de Torre.



En esta entidad que gobierna el panista Martín Orozco destacó los resultados del ex gobernador Carlos Lozano en la generación de empleos, inversiones y en materia de seguridad pública. Dijo que la seguridad es algo que siempre ha distinguido a Aguascalientes y que comienza a sentirse amenazada.



-¿Qué opinión le merece la predicción del Financial Times?



-Mira, si tomamos en consideración yo te diría tres: Lo que dice la Bruja Zulema, lo que dice el Financial Times y lo que dice la militancia, no cabe duda que vamos a ganar.



Meade Kuribreña consideró “absolutamente maniqueo” el compromiso del precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de acabar con la guerra contra el narcotráfico en tres años y pacificar el País.



Dijo que el narcotráfico es un problema que hoy sigue retando a todas las autoridades del mundo, que se tiene que encausar de mejor manera e ir resolviendo de manera diferente.



Destacó también, que no hay una sola jurisdicción que lo haya podido erradicar, aún cuando hay muchas que han podido hacer un mejor trabajo que nosotros y de ellas también podemos aprender; “esto tiene que ser un ejercicio de las propuestas ya serias, razonables…”



En una entrevista con un informativo local, Meade comentó que el tema del narcotráfico es un reto que por su magnitud y persistencia “no implica la posibilidad de que se abata, sí de que se disminuya, sustancialmente, sí de que deje de ser un riesgo que nos genere violencia, pero no es un tema que vaya a desaparecer”.



El precandidato priista dijo que cualquiera que tenga algún grado de conocimiento en el tema del narcotráfico sabe que ese reto se tiene que atender combinando las políticas públicas en materia de salud, políticas públicas en materia de investigación y cambiar la forma en la que se está enfrentando desde el marco legal que se tiene.



A la propuesta de amnistía para narcotraficantes hecha por López Obrador, dijo que “es una terrible idea”, porque lo que México clama “es combate a la impunidad”.



Se mostró en desacuerdo con “una propuesta que tenga al centro la impunidad para quienes más han dañado el tejido social, para quienes nos han lastimado en lo más profundo de la familia, para quienes no se han tentado el corazón para acabar incluso con vidas”. Dijo que el Estado de Derecho y no la impunidad es lo que debe privar al centro “de nuestras propuestas”.