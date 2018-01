Proceso electoral avanza y sin focos rojos en México, asegura Lorenzo Córdova

(SUN)

El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló que hasta el momento no hay focos rojos en el País de cara a la elección más grande de la historia, sin embargo, se mantiene un monitoreo permanente.



“Hoy no hay focos rojos pero estamos muy atentos porque esto cambia todos los días”, indicó tras afirmar que la inseguridad no ha sido impedimento para que la instancia electoral lleve a cabo su trabajo.



“Estamos muy en contacto con las instancias de seguridad estatales pero, sobre todo, con las federales, con las que hay una larga colaboración tras varios procesos electorales, que nos ha permitido que la inseguridad no haya sido impedimento para instalar alguna casilla”, apuntó.



En entrevista para Despierta, con Carlos Loret de Mola, el presidente del INE señaló que el proceso electoral avanza, a 179 días de que casi 88 millones de mexicanos, a través del voto, decidan el futuro del País “en lo que será la jornada electoral más grande de nuestra historia”.



“Lo que está en juego es mucho y es natural que veamos no sólo la elección más grande sino una elección muy competida. Las elecciones de los últimos años son de un País muy plural, en donde la competencia es real, no es inventada, aquí la elección se gana a punto de voto”, afirmó.



Córdova Vianelllo resaltó además que las próximas semanas se definirán los otros tres mil 400 cargos que están en disputa, y es por esa razón que también este proceso electoral es el más grande nuestra historia.



Dijo también que las declaraciones emitidas por los candidatos no se las toma personales, ya que como suele ocurrir en una contienda electoral, en México la lógica de la cultura política de la contienda hace que no solo los contendientes jueguen entre sí, sino también metan al árbitro.



Córdova Vianello señaló que lo que tiene que hacer el INE, es como nunca antes frente a esta contienda, es explicar con mucho detalle y sobre todo con mucha claridad y anticipación, cuáles son las cosas que está decidiendo y por qué las está decidiendo.



Finalmente, dejó claro que si los aspirantes a candidatos independientes cometen faltas muy graves no estarán en la boleta, pero confió en que esto no ocurra pues en los últimos tres años ha habido al menos un independiente.