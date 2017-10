Líderes del 68 piden hacer "puentes" con millennials

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los líderes del movimiento estudiantil de 1968 pidieron a los jóvenes que se presentaron como brigadistas en los sismos del 7 y 19 de septiembre que no bajen la bandera y construyan puentes entre generaciones.



Durante la marcha histórica, les pasaron la batuta a quienes participaron en las brigadas de apoyo tras los sismos y les pidieron que se organicen al señalar que los estudiantes del '68 no pudieron cambiar al país.



"A los jóvenes les decimos: ya levantaron la bandera, no la bajen, construyamos puentes entre todas las generaciones porque tenemos que reconstruir esta nación, eso demanda de un esfuerzo sostenido participando todos: 68 y 17 los jóvenes están demostrando generosidad", señaló Félix Gamundi, líder del Comité 68.



Señaló que los jovenes millennials y centennials no son apáticos si no que están hartos de un sistema político que no les permite participar.



"Está de moda decir que los millennials son apáticos; no lo son, están hartos de un modelo que no permite la participación política yo les doy la bienvenida, me congratulo de ser testigo de este esfuerzo unitario solidario y generoso de los jóvenes", señaló Félix Garmundi.



"Nosotros no hemos podido, no hemos logrado transformar al país y México ha cambiado mucho, no es el mismo de hace 49 años pero tampoco es el que queremos, así que tenemos que construir esos puentes entre los jóvenes de hoy los de ayer, sólo así vamos a lograr la construcción de un nuevo país", aseveró el líder del Comite 68.



Encabezaron el contingente que avanzó sobre Eje Central y 5 de Mayo, los integrantes del Comité ‘68, siguió el de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero y padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que agrupa a las escuelas normales rurales del país, y estudiantes de la UNAM, UACM, UAM y el Instituto Politécnico Nacional; también marcharon pequeños grupos de anarquistas.



En el mitin, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, hizo un llamado a las universidades a no regresar a las aulas puesto que en este momento es necesario continuar con las brigadas de apoyo a los damnificados por los temblores de septiembre; y reclamó al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por re etiquetar el apoyo enviado, con emblemas de su gobierno.Araceli Osorio, madre de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, cuyo cuerpo torturado fue localizado en el campus Ciudad Universitaria de la UNAM, señaló que “nos duelen todas las mujeres asesinas”, al recordar a su hija y a la joven poblana Mara Castilla.