Congreso recibe informe de Peña Nieto

La entrega del 5to Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al Congreso se llevó a cabo en medio de una inédita crisis legislativa, debido a que PAN, Morena y PRD impiden tomar protesta a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.



El bloque opositor mantuvo la postura de no avalar la nueva Mesa, que encabezaría el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, por dos motivos: La elección por el PRI del panista Ernesto Cordero como presidente del Senado, sin el apoyo de la bancada de AN, y la intentona de aval al pase automático como fiscal general al titular de la PGR, Raúl Cervantes.



La panista Guadalupe Murguía se mantiene como presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara Baja.



La ley dice que el martes debe haber acuerdo para cambiar la presidencia de San Lázaro o entrará en crisis jurídica, dijeron legisladores.



Al no haber quién recibiera el informe, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no acudió a San Lázaro. Lo hizo el subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero, hecho que la dependencia justificó para dar espacio a concretar consensos.



El PAN advirtió que mientras el PRI no elimine el pase automático del fiscal no avalará la transición.



El tricolor acusó a su vez al dirigente panista Ricardo Anaya de actos de corrupción.