Suspenden locales por cucarachas en comida en La Paz

LA PAZ, BC. (SUN)

Usuarios de redes sociales denunciaron que en dos establecimientos de comida en una plaza en La Paz les aparecieron cucarachas en sus órdenes, motivo por el cual autoridades sanitarias ya suspendieron sus operaciones.Al iniciar esta semana, dos usuarios, por separado, denunciaron que en el local comercial conocido de comida china, encontraron cucarachas en sus platillos.El tema comenzó a viralizarse y ante ello la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) realizó visitas de inspección y encontró elementos para proceder con la suspensión temporal de los establecimientos.En el primer caso, la usuaria Kenia publicó la fotografía con las gorditas y se aprecia una cucaracha en una de ellas. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos otros usuarios compartieron experiencias y señalaron que habían visto cucarachas en otros puntos de la plaza comercial.Horas después de esta noticia, otro usuario subió una fotografía en donde se observa otra cucaracha en su platillo, pero esta vez en el local “Bamboo”. En su mensaje, Gil Bonilla narró que los hechos ocurrieron el viernes pasado y lo compartió al conocer del caso de la cucaracha en las gorditas y del hallazgo del preservativo en la dona de Soriana.“Es terrible que no se ponga atención en el manejo de alimentos, dicen que no lo crees hasta que pasa, a mi ya me pasó, el viernes llegamos a comprar un combo al Bamboo de Soriana Forjadores, todo muy bien hasta que llegué a casa y empecé a comer…cuando de repente me topo con esto, UNA CUCARACHA en medio de la comida, de plano no vomité porque estaba con mi hija… al día siguiente me pasan la publicación de una muchacha que le había salido una cucaracha en una gordita Doña Tota, y también el ya muy llevado y traído caso de la dona con un condón en medio; qué carajos está pasando, ¿cómo podemos confiar en los lugares donde comemos? Da coraje, porque no solo comemos nosotros, sino también nuestros hijos. Creo que ya es hora de que alguien revise esto”, expuso.Esta mañana la Coepris confirmó a EL UNIVERSAL que se realizaron verificaciones a los comercios y se encontraron evidencias de “fauna nociva”, por lo que se procedió a la suspensión temporal, hasta en tanto se tomen las medidas de higiene necesarias para desinfectar los sitios.Se suspendieron los locales de gorditas, el de comida china y uno más de antojitos, los tres en la misma plaza y zona de venta de alimentos.La titular de la COEPRIS en Baja California Sur, Blanca Pulido, dijo a este medio que de igual modo en días pasados se procedió a la suspensión de la panadería de Soriana, en esta plaza –ubicada en la avenida Forjadores- al detectar falta de medidas de higiene en la elaboración del pan (trabajadores sin cubrebocas, sin guantes, entre otros).Ante las quejas en redes sociales sobre la falta de inspección –como medidas preventivas- a estos sitios, la funcionaria aseguró que se realizan operativos continuos y se intensifican previo a la temporada vacacional de verano; no obstante, admitió que pueden pasar meses (hasta seis) sin que un establecimiento se revise, debido a que suman 5 mil comercios –fijos y semifijos- que deben revisarse en el estado, y exhortó a los dueños de comercios a ser mucho más "escrupulosos" y atender las medidas oficiales, más de fumigación en esta temporada de calor que proliferan este tipo de animales.