Profepa asegura jaguar en domicilio de Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un jaguar fue asegurado en Culiacán, Sinaloa, debido a que el domicilio donde lo resguardaban no cumplió con las condiciones de trato digno y respetuoso, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).



Luego de que ciudadanos denunciaran a través de Facebook que el jaguar era paseado en la vía pública, la Profepa llevó a cabo la investigación que permitió dar con el paradero de la persona que paseaba al animal.



Una vez obtenida la dirección donde se localizaba el ejemplar, personal de la Profepa acudió al domicilio particular donde se constató la presencia del felino, por lo que se inició la inspección correspondiente para determinar la situación del mismo.



Inspectores federales de la Procuraduría Ambiental observaron que se trata de un ejemplar de Jaguar (Panthera onca) joven, hembra, de aproximadamente 1 año 8 meses de edad; el cual cuenta con sistema de marcaje a base de microchip, así como nota de remisión que contiene todos los requisitos obligados por la Ley General de Vida Silvestre.



El felino se encontraba en buen estado de salud, acreditando los cuidados veterinarios con el expediente respectivo, donde consta que se le aplican sus vacunas y desparasitaciones para este tipo de ejemplar.



La Profepa inició procedimiento administrativo toda vez que la legislación ambiental vigente no permite la exhibición de animales silvestres en vía pública; además que el domicilio donde se alberga al ejemplar no reúne los requisitos mínimos que garanticen el trato digno y respetuoso.



El aseguramiento se realizó conforme al artículo 119, fracciones II y VII, de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) al aseguramiento precautorio del ejemplar, trasladándolo bajo resguardo en una UMA con capacidad de albergar este tipo de ejemplares y atención veterinaria.



Dicho resguardo persistirá hasta que el inspeccionado demuestre contar con las instalaciones y registros correspondientes para su manejo y manutención en cautiverio.



El Jaguar es el felino más grande de América y en México se encuentra listado como una Especie en Peligro de Extinción (P) conforme la Norma Oficial Mexicana NOM–059–SEMARNAT-2010, así mismo, dicha especie se encuentra incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).