Inician proceso de remoción del delegado de Tláhuac

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Se concreta el inicio del procedimiento de remoción del jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, durante su comparecencia ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa.



"Hay el interés de destruir la presencia de un partido con el jefe delegacional es más grande que sus problemas (sic). Tláhuac tiene paz más allá de cuestionamientos subjetivos", respondió el delegado.



Frente a los severos cuestionamientos de diputados del Partido Verde Ecologista, PRI y PRD, y el jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, niega ser víctima o estar atemorizado por algún grupo criminal.



Además de que no está involucrado con el crimen organizado.



Advierte que sí tiene capacidad política para seguir gobernando, aunque en su comparecencia los asambleístas han puesto en duda su capacidad para llevar a buen flote la demarcación.



"Usted no fue electo para ser un gerente. Le pregunto una vez más ¿lo rebasaron o no los grupos criminales, o acaso le tomaron la medida?, inquirió el diputado local del Partido Verde, Fernando Zárate.



Como prueba de su inocencia, puso a disposición de las Procuradurías General de la República y la capitalina su teléfono celular e incluso su computadora para que realicen las indagatorias correspondientes y se deslinden responsabilidades.