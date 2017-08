IP propondrá a Hacienda reducción de ISR a las empresas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propondrá a la Secretaría de Hacienda la reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se cobra a las empresas de 30 a 24.6% y disminuir la carga fiscal que tiene la clase media en el País, a partir de un aumento en el cobro de impuestos a los trabajadores informales.



"Los mexicanos ya no estamos dispuestos a permanecer más en el círculo vicioso de un gobierno que se preocupa por recaudar más sin ampliar la base de contribuyentes.



No podemos seguir exprimiendo a una clase media que ha dado más y más sin recibir a cambio servicios públicos de calidad. No podemos seguir aportando más recursos a gobernantes que no deciden comprometerse con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a fondo a la corrupción.



No más recursos desviados para que gobernantes corruptos roben a diestra y siniestra mientras se burlan de nuestro sistema de justicia", dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.



Según la Coparmex, con la propuesta denominada "Fortalecer a México" se busca reducir de manera gradual el ISR corporativo año con año hasta llegar al rango promedio que se cobra en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 24.6%.



Con una lista de 10 modificaciones fiscales, la propuesta también busca reducir el ISR a las personas físicas con ingresos de hasta diez mil pesos a un rango más justo y que no afecte su poder adquisitivo.



Según la Coparmex, actualmente se realiza un estudio sobre los impactos que la propuesta podría tener sobre la recaudación tributaria; sin embargo, el organismo resaltó que al aumentar la base el gobierno podría obtener una mayor cantidad de ingresos.



"Se busca la deducción plena de las prestaciones laborales, a efecto de mejorar la calidad de vida de los trabajadores", dijo de Hoyos.



El organismo dijo que no se descarta poner sobre la mesa la posibilidad de gravar alimentos y medicinas, peor debe realizarse bajo la premisa de que no se afecte a la población más pobre del País.