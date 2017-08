Incautan residencia a supuesta novia de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El juez de Control Rafael Hernández Virués determinó una sentencia de dos años de prisión preventiva a Xochilt Tress Rodríguez, a quien se le ha señalado de tener supuestamente una relación sentimental con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.



La ex panista y ex directora de Espacios Educativos del gobierno del estado, llegó a Veracruz procedente de Nayarit, donde fue arrestada y a la una de la mañana fue puesta a disposición de un juez, en medio de un linchamiento mediático en redes sociales.



Luego de que el Juez de Control le dictó dos años de prisión preventiva, especialistas en Derecho calificaron “excesiva” la medida, puesto que recordaron que el ilícito de enriquecimiento ilícito no es grave y se debe privilegiar la presunción de inocencia.



Otros de los supuestos cómplices de Duarte de Ochoa en presuntos desvíos de recursos públicos sólo han recibido un año de prisión preventiva, entre ellos los ex secretarios de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita; Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac, y la coordinadora de Comunicación Social, Gina Domínguez Colío.



El ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Gabriel Deantes, enfrenta el juicio en libertad.



Las autoridades judiciales determinaron asegurarle a Tress Rodríguez sus bienes inmuebles, entre ellos una residencia en el fraccionamiento Costa de Oro, en el municipio de Boca del Río, zona conurbada de Veracruz.



La Fiscalía General del Estado acusó a la mujer de haber aumentado desproporcionadamente sus bienes en 4 millones de pesos, lo que supuestamente no concuerda con sus ingresos.



Fue el juez de Control Rafael Hernández Virués quien calificó la legalidad de la detención de Tress Rodríguez. El impartidor de justicia decidió dictar dos años de prisión preventiva a la exfuncionaria duartista, por lo que permanecerá recluida en las instalaciones del penalito de Playa Linda, en la ciudad de Veracruz, en espera de que se resuelva su situación.



Pena igual a la de Duarte. Para el abogado especialista en el nuevo Sistema de Justicia Penal, Tomás Mundo Arriasa, la prisión preventiva de dos años dictada en contra Tess es excesiva.



“Legalmente no hay explicación. El sustento que encuentro es la nula ca pacitación de los operadores del sistema penal, por lo que aplican prisión preventiva en todos los delitos”, dijo.



Con una amplia capacitación en instancias de EU, entre ellos el San Diego Country Sheriff y el Regional Crimen Laboratory, dijo que con la excesiva aplicación de la prisión preventiva el juez violentó lo que establece el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales en lo relativo a la proporcionalidad de la medida cautelar impuesta.



Detalló que el delito de enriquecimiento ilícito por el cual se acusa a la mujer es considerado como no grave en el nuevo Sistema de Justicia Penal; y si bien aclaró que no defiende a Xochilt Tress, al no ser un delito grave se le pudo haber dictado como medida cautelar el embargo de bienes y que enfrentara el juicio en libertad.



Calificó de excesiva la medida porque a Duarte, señalado de delincuencia organizada y lavado, le establecieron prisión preventiva de dos años, cuando se trata de ilícitos sí graves.



El director interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Xalapa, Carlos Azuara, coincidió en que es una medida excesiva, partiendo de que es una etapa de investigación y que el delito no es grave.