López Obrador, el futuro presidente que rompe moldes

Andrés Manuel Lopez Obrador será un presidente que romperá moldes pre-establecidos en anteriores administraciones.



-Es amante y jugador de beisbol en una nación futbolera y está tan identificado con este deporte que el periódico Reforma titulaba su edición del lunes con la palabra “¡Jonrón!”



-Se hizo popular por su participación en estridentes protestas mientras que otros presidentes suelen estar al otro lado de las barricadas. Durante décadas, López Obrador participó en bloqueos de carreteras y pozos petroleros y tras su derrota en las presidenciales de 2006 montó un campamento en una de las principales arterias de Ciudad de México para denunciar lo que consideró un fraude electoral. El ex presidente Vicente Fox había participado en algunas protestas alegando fraude en 1991 pero nada comparable a la parálisis que provocó durante meses el político de Tabasco.



-No es abogado, ni militar, ni empresario, ni ex secretario como casi la mayoría de presidentes del País en la última década. Es licenciado en Ciencias Políticas y se ha pasado la mayor parte de su carrera política en el activismo.



-Será el primer mandatario que se autodenomine de izquierda quizás desde Luis Echeverría en los años 70 y es un gran defensor de las guayaberas que ese mandatario popularizó en todo el país.



-Es un amante de las giras por México. Ya ha hecho varias en las que ha visitado la gran mayoría de los más de 2 mil 400 municipios de la república y acaba de anunciar que de septiembre a noviembre, justo antes de su toma de posesión el 1 de diciembre, hará una nueva. Siempre lo ha hecho sin efectivos de seguridad y ahora anunció la disolución de la guardia presidencial, que protegía a los mandatarios desde 1926.



-Se muestra como el líder mexicano más creyente desde Fox, un devoto católico. López Obrador se ha calificado como creyente pero no ha aclarado de qué iglesia y las referencias bíblicas son constantes en sus discursos así como las referencias a la renovación moral. Antes de Fox, los presidentes eludían mostrar todo signo religioso, una consecuencia de las reformas anticlericales del siglo XIX



-Será el primer mandatario desde los años 30 que no vivirá en la residencia oficial de Los Pinos, en el Parque de Chapultepec. Dice que mantendrá su domicilio en su actual vivienda al Sur de la Ciudad de México y que despachará en el Palacio Nacional, el emblemático edificio del Zócalo que se usaba hasta ahora con fines protocolarios.



-Aunque los acentos tropicales no son habituales en la alta política mexicana, López Obrador ha hecho gana del suyo, muy característico de su estado natal, Tabasco.



-Con casi el 54 por ciento de los votos, consiguió la mayor victoria en unas elecciones desde que se consideran democráticas.