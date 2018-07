Morena arrasa también en Guerrero

(El Universal)

En Guerrero, Morena arrasó: Andrés Manuel López Obrador obtuvo 63.3 por cientos de los votos, mientras que su partido ganó ocho de las nueve diputaciones federales, las dos senadurias y, será mayoría en el Congreso del estado: Triunfó en 18 de los 28 distritos locales.



Además ganó 13 alcaldías, incluida la corona de la joya: Acapulco.



Hasta la 5 de la tarde de este lunes, el Programa de Resultado Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), le daba a López Obrador 797 mil 742 votos; mientras que al candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreñas, 223 mil 920 sufragios y al abanderado del México al Frente (PRD, PAN y MC), Ricardo Anaya, 166 mil 963.

Guerrero para el lopezobradorismo siempre ha sido uno de sus principales bastiones, en esta elección no fue la excepción.



En la elección a diputados federales, Morena en alianza con el PES y el PT ganó ocho de los nueve distritos electorales, sólo perdieron el distrito 06 que tiene sede en Chilapa. En esa demarcación ganó el candidato de la coalición entre el PRD, PAN y MC.



Mientras que en la elección al senado de la República, ganó la formula del ex perredista y ex alcalde de Acapulco, el polémico, Félix Salgado Macedonio y la ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García.



Como segunda minoría, el tercer senador por Guerrero, será el priísta, Manuel Añorve Baños.



En la elección local, de acuerdo al PREP del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Morena va ganando en 18 de los 28 distritos electorales locales. Tiene ventaja en los siete de ubicados en Acapulco, lo que lo coloca como mayoría en la próxima legislatura.



El PRI va ganando en seis, mientras que la coalición del PRD, PAN y MC en cuatro.



En las alcaldías, Morena va ganando en 13, entre ellas tres de las siete principales ciudades: Acapulco, Iguala y Tlapa.



En el caso de Acapulco, el municipio más importante económica y políticamente de Guerrero, Morena al 92 por ciento del conteo tiene una ventaja inalcanzable: Su candidata, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero con licencia, Adela Román Ocampo, obtuvo 138 mil 397 votos, dejando en un lejano segundo lugar al abanderado del PRI, Ricardo Taja Ramírez, con 72 mil votos.



En Chilpancingo, la capital, Morena quedó en segundo lugar, sólo de tras del candidato de Guerrero al Frente, Antonio Gaspar, quien se convertirá el primer alcalde no surgido del PRI.