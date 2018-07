(El Universal)

Atlacomulco, la cuna del priismo quedó en manos de Morena. Así lo decidieron este 1 de julio más de 23 mil 500 ciudadanos que dieron su voto al candidato de la coalición PT-Morena-PES y dejaron atrás el linaje del tricolor que inició con Carlos Hank González.



El PRI en el Estado de México sólo gobernará 23 de las 125 presidencias municipales y no ganó ni una sola diputación local por mayoría, por lo que el Congreso mexiquense será mayoritariamente de Morena con 43 curules y dos del PAN, de acuerdo al conteo de 90% de las actas capturadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (Prep) del Instituto Electoral del Estado de México, en su corte de las 11:40 de este lunes 2 de julio.



En esta derrota el PRI perdió no sólo Atlacomulco, también Toluca la capital del Estado de México y Ecatepec el municipio más poblado del país, tierra del ex gobernador y dirigente priísta Eruviel Ávila Villegas, que ahora serán gobernados por morenistas.



Incluso Huixquilucan, donde el tricolor tenía esperanza de ganar, que es el domicilio del gobernador del Estado de México, luego de que en la elección de 2017, los votos le favorecieron a Alfredo del Mazo Maza; en el municipio con mayor ingreso per cápita del territorio mexiquense, donde este 1 de julio los ciudadanos decidieron ratificar la re elección del panista Enrique Vargas del Villar, quien lleva 65 mil 226 votos, muy por encima de los 28 mil 286 del candidato tricolor Arturo Martínez Alfaro.