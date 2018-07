Lo que deberá cumplir AMLO

(El Universal)

A lo largo de su campaña por la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador ha lanzado varias propuestas polémicas las cuáles tendrá que comenzar a cumplir.Una de las apuestas que más mediáticas y que lo ha contrariado con empresarios, es la de someter a una consulta la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM).En este sentido, ha adelantado que someterá a consulta con tres opciones: Si continúa la obra, con presupuesto público; si se cancela y se hacen dos pistas en el aeropuerto militar en Santa Lucía, Estado de México; y la tercera es que continúe la construcción pero bajo concesión a empresarios.Otra de las propuestas que se ganó muchas críticas es la amnistía a delincuentes, con el permiso de las víctimas. El tabasqueño, ahora, convocará a representantes de derechos humanos, a líderes religiosos, a la ONU y a otros organismos nacionales e internacionales, para elaborar el plan de reconciliación y paz para México, donde se analice si podría caber la amnistía a quienes hayan cometido delitos.El tabasqueño también ha propuesto vender el avión presidencial y viajar en vuelos comerciales.Dijo que al llegar el gobierno pondrá en venta la aeronave y gran parte de la flotilla del gobierno federal y solo dejará algunos helicópteros para el traslado de enfermos. Asimismo, se compromete a que su gabinete no viaje en aviones privados, solo en vuelos comerciales.Desde que inició la campaña a finales de marzo, López Obrador propuso cancelar la reforma educativa y para ello comenzará el armado de un plan educativo con maestros, padres de familia y especialistas.En tanto que la reforma energética, pondrá a revisión los contratos de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para evitar que haya transacciones ilegales. De ser así, las cancelará.Ahora también se mantendrá la expectativa sobre las dependencias federales pues su apuesta de descentralizar el gobierno va por trasladar las Secretarías a los estados.Así, algunas dependencias que se irán a los estados son: Turismo a Chetumal, Quintana Roo; Medio Ambiente a Mérida, Yucatán; Energía a Villahermosa, Tabasco; Conagua a Veracruz, Veracruz; Desarrollo Social a Oaxaca, Oaxaca; Salud a Chilpancingo, Guerrero; Secretaria del Trabajo a León, Guanajuato; Desarrollo Urbano a Pachuca, Hidalgo; Aduanas a Nuevo Laredo, Tamaulipas; SAT a Mexicali, Baja California, entre otras.De continuar la tendencia de las votaciones a su favor, López Obrador también tendría que cumplir promesas polémicas con quitar las pensiones a ex presidentes de la República, bajarse el salario a la mitad y que ninguno en su gabinete gane más que él, congelar los precios de las gasolinas y no aumentar impuestos ni la deuda pública.