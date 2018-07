Encuentro Social y Nueva Alianza en riesgo de perder registro

(El Universal)

El arrastre del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, no alcanzó a su aliado el Partido Encuentro Social (PES), por lo que éste podría perder el registro al igual que Nueva Alianza (NA), que no convenció con la historia de "Bety" de sus spots electorales.



Con el 70.89% de las actas capturadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) las cifras parciales de la elección de este domingo arrojan que esos partidos se podrían quedar sin registro pues individualmente no superarían el umbral requerido.



Empero, está pendiente de confirmarse así al descontarse los votos nulos para establecer la votación nacional válida emitida.



La ley exige para el registro nacional como partido, alcanzar individualmente, no como Coalición, el 3% de votos en por lo menos una elección, la presidencial, senadores o la de diputados federales.



Pero el voto de NA a nivel presidencial apenas lleva un porcentaje de 1.04%, que equivale a 415 mil 849 sufragios, que, como contó en sus promocionales de "la elección de Bety", le dijeron que sí a Pepe con Nueva Alianza.



El PES en esa elección logró 2.6% con 1 millón 70 mil votos, pues el apoyo se fue o a la Coalición o a los partidos coaligados, PT y Morena.



En la elección de diputados federales Nueva Alianza alcanzaba su mejor votación, 503 mil 409 votos, pero apenas 1.33%. El PES contabilizaba hasta la mañana del lunes 38 mil 672 votos pero apenas 0.10%.



En la elección de senadurías, con 64% de actas capturadas, NA lleva por ahora 421 mil 291 votos que representan 1.10%. Encuentro Social logró en ese nivel de elección 20 mil 672 votos o sea 0.05% de los sufragios hasta ese corte de captura, en que la participación ciudadana es de 62.64%.