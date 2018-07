Notifica Rodríguez Calderón su regreso al Gobierno de NL

(El Universal)

Hoy a primera hora me presenté en la oficialía de partes para volver a mi administración de Nuevo León y seguir trabajando de la mano de los ciudadanos. A seguir jalando que se ocupa. pic.twitter.com/8kV7Gk97ry — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 2 de julio de 2018

Tras su participación como candidato independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", notificó al Congreso de Nuevo León su retorno a la gubernatura, luego de haber pedido licencia hace seis meses.Según Notimex, fue poco después de las 8:00 horas de hoy que el ex aspirante presidencial acudió a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, donde entregó por escrito el aviso correspondiente.Señaló que espera una relación de respeto y colaboración con Andrés Manuel López Obrador, una vez que asuma la jefatura de la nación, tal como la ha tenido con el presidente, Enrique Peña Nieto, por lo cual no cambia su proyecto político en Nuevo León en la segunda parte de su mandato.“No cambia, Nuevo León tiene que seguir avanzando, Nuevo León es un proyecto, donde nosotros hicimos un plan, no solamente a seis años”, para lo cual esperan el apoyo de la Federación, enfatizó.“Yo tengo la responsabilidad de un gobierno del estado y tengo que llevar una buena relación con la Federación, no tenemos por qué llevar una mala relación”, expresó, en entrevista con medios de comunicación.Respecto al próximo presidente de México, aseguró, “no creo que vaya a cumplir todos sus compromisos de campaña, lo que sí estoy seguro, seré evidentemente cuidadoso del respeto que debe tener Nuevo León”.Tras la elección, en Nuevo León también la conformación política se recompone, por lo cual también hay que trabajar con todas las fuerzas representadas, dijo “El Bronco”.En torno a las sanciones recibidas como candidato presidencial independiente por parte de autoridades electorales, “vamos nosotros a responsabilizarnos de las cosas que tengamos que pagar la multa, ya pagué una multa, luego vamos a seguir los procesos”.