OCDE pide a AMLO tener una reunión

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, pidió al virtual ganador de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, tener una reunión con él en la próxima visita que realizará a México, y mantener la colaboración para apoyar la agenda de políticas del candidato de Morena.



En una misiva, Gurría Treviño felicita a López Obrador por el triunfo de las elecciones del 1 de julio pasado, y aseguró que uno de los mayores retos de la economía mexicana es aumentar la productividad con inclusión.



“México no podrá salir adelante hasta que no se eliminen las enormes desigualdades sociales que tanto laceran y complican al País y que impactan el crecimiento económico”, expuso el Secretario General de la OCDE.



Añadió que es fundamental para la Organización mantener la cooperación y el apoyo con México que han tenido en los últimos años. Por lo que lo invitó a discutir el documento “Prioridades Estratégicas para México” que le hicieron llegar durante la campaña presidencial y el cual se discutió con el equipo del candidato.



“Consideramos fundamental apoyar, con toda nuestra capacidad, al Gobierno de México, a su Gobierno, para mejorar sus políticas sociales, educativas, laborales, fiscales, financieras, comerciales, judiciales, de combate a la pobreza, de pequeñas y medianas empresas, de igualdad de género, de energía, de medio ambiente, de anti-corrupción, por mencionar las más importantes”, explicó Gurría Treviño.



Por ello, el ex secretario de Hacienda le propone al virtual presidente electo reunirse en la próxima visita que el primero haga a México sobre todo porque después de discutir durante tres horas el documento de “Prioridades Estratégicas para México” se “corroboró que tenemos importantes coincidencias y posibilidades de colaboración” y con el equipo morenista se acordó continuar trabajando una vez que las elecciones concluyeran.