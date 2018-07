Morena arrasa en gubernaturas

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Morena se perfila para ganar 6 de las 9 gubernaturas que están en disputa.



Claudia Sheinbaum, Miguel Barbosa, Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco declararon sus triunfos en la CDMX, Puebla, Veracruz y Morelos, respectivamente.



Por separado, los abanderados de la coalición Juntos Haremos Historia manifestaron que los números de sus encuestas les indican que triunfaron en la elección estatal.



Por otra parte, aunque todavía no se han manifestado al respecto, también se perfila que los representantes de Morena en Tabasco, Adán López Hernández, y Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, obtuvieron la

victoria.



Respecto a los tres estados restantes, en Guanajuato el candidato panista Diego Sinhué declaró su victoria, mientras que en Jalisco lo hizo Enrique Alfaro, representante de Movimiento Ciudadano (MC).



En Yucatán, el Partido Acción Nacional celebró el triunfo de su candidato, Mauricio Vila Dosal, también abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), en tanto que el PRI hizo lo mismo con su candidato Mauricio Sahuí.



No les favorece



El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez Cisneros, reconoció que las tendencias electorales, en 8 de las 9 gubernaturas que se disputaron, no les favorecen.



En un mensaje que dirigió la noche de este domingo, Juárez Cisneros subrayó que sólo en Yucatán están ciertos de que su candidato, Mauricio Sahuí, lleva 5 puntos arriba.



Advirtió que en los próximos días convocará a los líderes priistas para revisar qué fue lo que pasó en esta elección.



CIUDAD DE MÉXICO



La candidata a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se declaró ganadora de la jornada del 1 de julio a través de Twitter.



“Gracias a todas y a todos ¡Ganamos! Rescataremos la Ciudad de la Esperanza”, escribió la candidata en esta red social, donde compartió la foto de tres encuestas de salida que la ponen dos a uno sobre el segundo lugar.