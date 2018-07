También festejan en el Ángel triunfo de Andrés Manuel

(El Universal)

Cerca de 100 simpatizantes del nuevo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se dieron cita en la columna del Ángel de la Independencia para celebrar su triunfo.



Al grito de "¡Ganamos!" y "¡Es un honor estar con Obrador!", ondeaban banderas de México y del partido Morena. Más tarde, en los primeros minutos de este lunes, también ondearon banderas de colores en apoyo a la comunidad LGBTTI.



Como primer acto, entonaron el Himno Nacional y luego el tradicional "Cielito Lindo", seguido de múltiples ovaciones y porras.



Los coches pasaban de ida al zócalo capitalino y tocaban los claxons en tono de victoria, cuando todo terminó en el segundo mensaje de López Obrador, los automotores hicieron lo mismo de regreso hacia el Ángel.



Un hombre bajó el vidrio de su auto y gritó con lágrimas: "¡Fuera el narcogobierno! ¡Seremos libre otra vez!".



Un hombre bailaba con una máscara que emulaba la cara de quien será el próximo presidente de México, y como amplificador improvisado, algunos jóvenes utilizaron un cono para la señalización del tránsito.



Durante las horas de festejo pacífico, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México custodiaron el monumento, pero no intervinieron más que para ayudar a las personas a cruzar la calle.



En Tijuana también salieron a las calles. Decenas de residentes fronterizos se dirigieron a los pies de Cuauhtémoc, en una de las cuatro glorietas que hay sobre uno de los bulevares más transitados en Tijuana, para celebrar lo que, aseguran es la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de México.



Las casillas ya habían cerrado y según los primeros conteos en el centro del país, la tendencia ya marcaba un resultado que favorecía al ex jefe capitalino. No sólo eran los resultados previos, sino las declaraciones del resto de los contendientes que reconocían su derrota, aun cuando en el norte no había ni una cola boleta contada, la fiesta empezó.



A la estatua de concreto que fue colocada en honor del último Tlatoani mexica, entre un hotel de cinco estrellas y el centro comercial más conocido en la ciudad, no solo llegaron afiliados al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sino familias, jóvenes, hombres y mujeres que cargaban las banderas de México.



El sol ya se había escondido bajo el océano del Pacífico, sin embargo, había luces rojas que cubrían el rostro de Cuauhtémoc, hubo quienes alzaban pancartas y banderas con el nombre de Morena, pero otros presumían el verde, blanco y rojo de la nación azteca.



Faltando casi una hora para la medianoche con horario del Pacífico, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, reconoció el virtual triunfo de López Obrador en un mensaje escrito en su cuenta oficial de Facebook.