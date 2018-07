Esto dijeron los empresarios tras triunfo de AMLO

(El Universal)

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estableció tres prioridades para trabajar con el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador: Gradualidad en la implementación de las políticas públicas, combate a la corrupción y el establecimiento de una Fiscalía General de la República.



En conferencia de prensa, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex indicó que defenderán con firmeza la continuidad de las reformas estructurales que han dado mayor competitividad al País, "especialmente la Reforma Laboral, la Energética y muy esencialmente, la Reforma Educativa".



"Vamos por una Fiscalía General autónoma, independiente, eficaz y que respete los derechos humanos", indicó.



La Coparmex reiteró que en el caso de la Reforma Energética, se debe mantener la apertura a las empresas nacionales y extranjeras, tal como está ahora. En el caso de la Reforma Educativa, debe permanecer la evaluación de los docentes y los alumnos, así como garantizar la transparencia del gasto educativo.



El presidente de la Coparmex también exigió el respeto del nuevo Presiente, por convicción y deber legal.



"Hemos lamentado cuando siendo candidato, el licenciado López Obrador tuvo expresiones desafortunadas hacia el sector, hacia sus organizaciones y hacia empresarios individualmente señalados.



"El respeto que exigimos del candidato, por convicción, lo exigiremos por deber legal", dijo De Hoyos.



Por su lado, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), declaró que México debe superar la división que generaron las campañas políticas y trabajar por la unidad por el bien del País, como lo harán los empresarios que unirán fuerzas con los tres niveles de gobierno.



"Los empresarios sabemos invertir y generar empleos, seguiremos trabajando por el México del futuro", comentó el líder de la máxima cúpula empresarial.



Castañón expuso que los temas en los que deberá de trabajar López Obrador de manera prioritaria son respeto a la ley, seguridad, combate a la corrupción, mejorar la competencia, diversificación de mercado, generación de empleo, apoyo a inversiones, eliminar la pobreza extrema, mejorar la educación, salud, ahorro para pensiones, conectividad de los mexicanos, entre otros.



Castañón estuvo acompañado de los presidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos; de la Confederación Patronal (Coparmex), Gustavo de Hoyos; de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes; de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez; del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez; Consejo de Empresas Globales, Frederick García; de la American Chamber Mexico, Mónica Flores; del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, entre otros.



Durante la lectura de un comunicado, el líder del CCE dijo: "A la división observada en campañas, debe seguir la unidad de todos los mexicanos que tenemos el mismo anhelo de construir a México con mejor futuro, un México libre, prospero, justo e incluyente".



A pesar de las diferencias que surgieron entre integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) con el ahora presidente electo, el organismo empresarial se comprometió a colaborar con el nuevo gobierno.



Cabe mencionar que durante la campaña, el candidato de Juntos Haremos Historia llamó "minoría rapaz" a los empresarios del CMN y los acusó de enriquecerse a la sombra del poder.



En un comunicado del CMN, que preside Alejandro Ramírez Magaña, se explicó que trabajarán por lograr mayor crecimiento y para generar más empleos en beneficio de todos los mexicanos. En el comunicado, el organismo que agrupa a las 50 más grandes empresas del país felicitó a López Obrador y reconoció a los candidatos a la presidencia que también participaron en la contienda por su compromiso con la democracia.



"El Consejo Mexicano de Negocios convoca a la unidad de todos los mexicanos para trabajar sobre lo que ya hemos construido y acelerar el paso para fortalecer nuestro régimen de libertades y alcanzar un México próspero, incluyente, democrático, con instituciones sólidas en donde prevalezca el estado de derecho", se explicó en el documento.



El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, dijo que no hay sospecha de fraude en los comicios del 1 de julio y ofreció trabajar con la nueva administración. "No quedaron espacios para sospechas de fraude que pudieran deslegitimar a las autoridades democráticamente electas", expuso en un comunicado de prensa.



La American Chamber of Mexico (Amcham) afirmó que lo más importante es mantener la unidad y sumarse a los compromisos de la nueva administración, siempre que tengan como fin detonar el crecimiento sostenido de México. En un comunicado, explicó que Amcham trabajará con las autoridades y la sociedad, para impulsar el Libre Comercio la seguridad y Estado de Derecho, así como la ética empresarial, la responsabilidad social y la Competitividad de las empresas.